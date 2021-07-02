Иностранец пытался завести в Украину бриллиантов на 2 миллиона гривен

Иностранец пытался завести в Украину бриллиантов на 2 миллиона гривен

Драгоценности у него конфисковали.

Пограничники задержали иностранца, который нелегально привез в Украину бриллиантов на 2 миллиона гривен.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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36-летний мужчина прилетел рейсом из Стамбула. Бриллианты перевозил в багаже и ручной клади — всего у него нашли 9 колец из белого золота украшенных бриллиантами, один бриллиант — желтого цвета с сертификатом и 6 бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса.

Мужчине грозит либо конфискация камни или штраф в 1700 гривен. До решения суда драгоценности — под арестом.

Напомним, что в Одессе крупную партию кокаина задержали в порту "Южный" сотрудники СБУ, пограничники, таможенники и полицейские. Общий вес наркотиков составляет 57 килограммов.

Новости Украины: пограничники задержали иностранца, который нелегально привез в страну драгоценные камни

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