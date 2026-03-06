Иностранец готовил двойной теракт в Киеве: что заказала РФ

Задержанный мужчина

Военная контрразведка Службы безопасности Украины сорвала подготовку теракта в столице. Правоохранители задержали иностранца, который работал на спецслужбы рф и готовил сразу два взрыва в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, первым этапом преступного плана должен был стать подрыв автомобиля украинского военного. Исполнитель должен был заложить самодельное взрывное устройство под машину и дистанционно активировать его в момент, когда защитник приблизится к авто. После прибытия на место происшествия экстренных служб на месте должна была сработать вторая бомба.

СБУ заблаговременно установила намерения агента и задержала его дома, когда тот оснащал взрывчатку мобильными телефонами для дистанционного подрыва.

Следствие установило, что исполнителем стал разнорабочий с Южного Кавказа, который долгое время жил в Киеве. Он попал к российским спецслужбам через поиск «легкого заработка» в Telegram. После вербовки получил инструкции по изготовлению взрывных устройств из доступных материалов.

Необходимые детали для СВП он покупал онлайн, а после синтеза химических веществ поместил взрывчатку в пищевой контейнер. Закладывать бомбы мужчина должен был в темное время суток: одну — под капот авто, другую — рядом.

Во время обысков силовики изъяли готовое взрывное устройство, комплектующие для его изготовления, телефон с доказательствами контакта с российским куратором и боевые гранаты.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — приготовление к теракту. Дополнительно рассматривается вопрос об инкриминировании незаконного обращения с боеприпасами и изготовления взрывчатки. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия проводились под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Теракты в Украине — последние новости

Напомним, ранее во Львове произошел теракт, в результате которого прогремели два взрыва в центре города в ночь на 22 февраля. Полицию вызвали якобы из-за ограбления магазина, однако это оказалось частью теракта: второй взрыв произошел уже после прибытия правоохранителей. Погибла 23-летняя патрульная Виктория Шпилька, еще 25 человек получили ранения, в том числе шестеро полицейских находились в тяжелом состоянии.

СБУ и МВД задержали вероятную исполнительницу — жительницу Ровенской области, завербованную ФСБ. По данным следствия, она изготовила взрывчатку по онлайн-инструкциям и пыталась сбежать. Суд во Львове избрал подозреваемой Ирине Саветиной меру пресечения — содержание под стражей без права залога.

Также о подозрении сообщили 18-летней харьковчанке. По версии следствия, она за вознаграждение в Telegram сделала фальшивый вызов об ограблении, чтобы выманить полицию к месту, где уже были заложены взрывные устройства.

4 марта стало известно о еще одной жертве теракта — 30-летний нацгвардеец, который одним из первых прибыл на место теракта умер в больнице.

Впоследствии еще один теракт произошел в Николаеве. На территории заброшенной автозаправочной станции, которую полицейские использовали для пересменки, сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали сотрудники Национальной полиции. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют следователи.

В тот же день, 23 февраля, взрыв прогремел и в Днепре — недалеко от районного отделения полиции. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявлял, что Россия при организации терактов в украинских городах использует тактику, разработанную террористической сетью «Аль-Каида». Речь идет о так называемом «двойном взрыве», цель которого — максимизировать количество жертв.