Иностранные дипломаты спели "Щедрик" в киевском метро: видео

Иностранные дипломаты поздравляют украинцев с Рождеством / © скриншот с видео

В среду, 24 декабря, работники посольств Германии, Франции и Великобритании исполнили в киевском метро «Щедрик» вместе с украинскими артистами.

Видео этого поздравления украинцев с Рождеством опубликовано на страницах дипломатических представительств упомянутых стран в сети Х.

Таким образом иностранные дипломаты выразили свою солидарность с украинцами, которые празднуют сегодня Святвечер в условиях полномасштабной войны.

После того, как в Киевском метрополитене прозвучала знаменитая на весь мир мелодия украинской песни, представители посольств поздравили с Рождеством украинцев на английском, французском и немецком языках.

«Голоса посольств Германии, Франции и Великобритании слились в „Щедрике“ в знак солидарности с Украиной. Благословенного Рождества и справедливого мира!» — говорится в подписи к видео.

Дипломаты поблагодарили министерство культуры Украины и художников Open Opera Ukraine и Национального дома музыки за радость петь вместе, а Киевский метрополитен — за содействие в съемке.

Напомним, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не только отвергла предложение о рождественском перемирии, но и продолжает наносить массированные удары и убивать людей в день, когда украинцы празднуют Святвечер.