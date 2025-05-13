Иностранные геймеры стали "секретным оружием" ВСУ - NYP

Геймер / © Pixabay

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В Украину прибывает все больше добровольцев из-за рубежа, у которых есть опыт в компьютерных играх и теперь используют свои навыки для управления боевыми дронами на фронте.

Об этом сообщает New York Post.

Больше всего таких новобранцев приезжает из США, Великобритании, Канады, Франции и Австралии. По словам инструктора одного из боевых подразделений, их игровой опыт помогает быстро адаптироваться к управлению FPV-дронами, которые активно используются для поражения вражеской техники и позиций.

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Координатор учебной программы для операторов беспилотников в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ Олег Грабовой рассказал, что значительная часть иностранцев — это специалисты из IT-сферы, геймеры с многолетним стажем, которые решили присоединиться к сопротивлению российской агрессии, применяя свои навыки в новом — боевом — формате.

По его словам, среди новоприбывших особенно много американцев, возмущённых сворачиванием военной поддержки Украины со стороны политических лидеров США. Они не ждут перемен в Вашингтоне, а самостоятельно отправляются на передовую, чтобы помочь украинской армии на месте.

Грабовой отмечает, что те, кто много лет играл в шутеры или стратегические игры на приставках, обладают высокой скоростью реакции и развитым пространственным мышлением — а это критически важно для полётов на малых высотах в боевых условиях. Многие из них после обучения остаются не только как операторы, но и сами начинают готовить новичков.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские захватчики усилили охоту на украинских операторов беспилотников из-за того, что эффективность их работы очень высока.

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