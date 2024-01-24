Иностранные инвесторы заинтересовались приватизацией двух украинских банков: подробности

Уже скоро Минфин будет брать финансовых советников для этих банков.

Иностранные инвесторы заинтересовались приватизацией двух украинских государственных банков. Речь идет об “Укргазбанке” и “Смысле банке”.

Об этом в комментарии "ЭП" рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

"Государство имеет стратегию уменьшения банковского сектора, присутствия и своего участия в нем. Но надо реально смотреть на вещи. Рынок сейчас такой, что вы сами понимаете, "Приватбанк" — это тот банк, в который готово вкладывать деньги государство, и банк, который генерирует миллиард долларов дохода государственного бюджета", – сказал Юрий Драганчук.

По его словам, наше государство пока не готово продавать этот банк. Однако это не исключено в будущем.

"У нас есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сэнс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года, начиная с осени", — рассказал замминистра финансов.

Уже скоро Минфин будет брать финансовых советников для этих банков. Кроме того, Минфин вместе с Всемирным банком нарабатывают изменения в законы о продаже этих банков, чтобы сделать это как можно прозрачнее и продать действительно серьезному потенциальному инвестору.

"Больше скажу, эти потенциальные инвесторы нас подгоняют… Параллельно эти банки готовятся внутри и я достаточно положительно настроен и хочется в этом году продать эти два банка. А тот банк, который генерирует больше всего доходов в этом государстве, пока не готов к продаже", — подчеркнул Юрий Драганчук.

Напомним, что правоохранители при попытке пересечения границы задержали бизнесмена Игоря Мазепу . Его обвиняют в организации "схем", нанесших государству ущерб на 7 миллионов гривен.

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