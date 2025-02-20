Иностранные миротворцы в Украине: Буданов рассказал, как относится к идее

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов говорит, что интересовался и разбирал многие примеры введения иностранных войск в страну. Впрочем, все они, по всей видимости, подтверждают неэффективность такого мероприятия.

Об этом главный украинский военный разведчик сказал в интервью Haqqin.az.

"Покажите мне хотя бы одну страну в мире, в которой введение миротворцев сработало. Тогда можно ли считать это гарантией безопасности? Очевидно, что под вопросом", — прокомментировал Буданов, соглашаясь с тезисом журналиста о том, что до сих пор нигде такое решение не оказалось эффективным.

По словам руководителя ГУР, вопрос гарантий безопасности для нашей страны очень сложен, ведь тема вступления в НАТО — дипломатически дискуссионная.

"Существует ли какой-то другой формат, который даст именно гарантии, а не декларирование чего-либо, не надеюсь, а гарантии? Я думаю, что нет такого формата пока", — пояснил Кирилл Буданов.

Напомним, стало известно, в каких украинских городах могут появиться базы европейских миротворцев. Издание The Telegraph пишет, что это может быть Полтава, Кривой Рог и Днепр.

Читайте также: