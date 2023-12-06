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Иностранные СМИ готовят дезинформацию против руководства Украины – ЦПД

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Иностранные СМИ готовят дезинформацию против руководства Украины – ЦПД

Дезинформационная кампания против высшего руководства Украины / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

Соответствующие статьи готовят иностранные журналисты с опытом работы в РФ.

В иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства Украины для раскола общества.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, на англоязычных иностранных ресурсах планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины.

Соответствующие материалы готовят иностранные журналисты с опытом работы в России, в частности, во времена начала власти президента Владимира Путина.

"Целью таких действий является раскол в украинском обществе", — подчеркнули в ЦПД.

К слову, ранее издание The Economist опубликовало статью о якобы ухудшении отношений между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Этот материал прокомментировал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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Дата публикации
Просмотры
763
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