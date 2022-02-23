Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Иностранный инвестор разорвал сотрудничество с "Укрпочтой" из-за эскалации на востоке

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Иностранный инвестор разорвал сотрудничество с "Укрпочтой" из-за эскалации на востоке

УНИАН

"Укрпочта" объявила новый тендер на строительство сортировочных центров.

Из-за обострения ситуации на востоке Украины иностранная компания отказалась от строительства двух сортировочных центров для "Укрпочты".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрпочта" уже объявила новый тендер на строительство сортировочного центра в Одессе и Киеве.

"К сожалению, из-за эскалации на востоке Украины, мы потеряли иностранного инвестора, ранее выигравшего тендер на строительство хаба в Киеве и Одессе. Но для Укрпочты это знаковый проект, полностью заменяющий ручную сортировку на автоматическую и завершение строительства запланированное до конца 2023 года, поэтому мы приняли решение объявить новый тендер и сейчас ищем подрядчиков сразу на строительство двух хабов", — заявил генеральный директор "Укрпочты"  Игорь Смелянский.

Напомним, "Укрпочта" запустила переводы по номеру телефона.

Ã Читайте также:

Россия заявила о вывозе из Украины своих дипучреждений

Россия заявила о вывозе из Украины своих дипучреждений
Следующая публикация