Иностранный студент привез в Харьков малярию: что известно

Иностранный студент привез в Харьков малярию: что известно

Студента госпитализировали в терапевтическое отделение.

В Харькове зафиксирован случай малярии. Болезнь обнаружили у студента из Республики Конго во время медосмотра.

Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр.

Отмечается, что студент госпитализирован в терапевтическое отделение.

По месту его жительства проведен комплекс противоэпидемических мер.

Малярия — это трансмиссивное инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе комара рода Anopheles и сопровождаются ознобом, гепатоспленомегалией (увеличением размеров печени и селезенки), лихорадкой, анемией. Малярия имеет хроническое рецидивирующее течение.

Напомним:

ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины против малярии, на разработку которой ушло более 30 лет.

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