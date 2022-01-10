Иностранный студент привез в Харьков малярию: что известно

Студента госпитализировали в терапевтическое отделение.
В Харькове зафиксирован случай малярии. Болезнь обнаружили у студента из Республики Конго во время медосмотра.
Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр.
Отмечается, что студент госпитализирован в терапевтическое отделение.
По месту его жительства проведен комплекс противоэпидемических мер.
Малярия — это трансмиссивное инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе комара рода Anopheles и сопровождаются ознобом, гепатоспленомегалией (увеличением размеров печени и селезенки), лихорадкой, анемией. Малярия имеет хроническое рецидивирующее течение.
Напомним:
ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины против малярии, на разработку которой ушло более 30 лет.
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