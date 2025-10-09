Иностранцам, воюющим за Украину, упростили оформление документов: что изменится

Иностранцы в ВСУ

Реклама

Правительство приняло изменения в порядке оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны или помогают украинским военным. Нововведения также касаются членов их семей.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

Постановление, разработанное Министерством внутренних дел, вступит в силу с 16 января 2026 — одновременно с законом об обеспечении права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

Реклама

Предусматривающие изменения

Согласно сообщению:

иностранцы и лица без гражданства, которые не менее шести месяцев помогали подразделениям Сил обороны в зонах боевых действий, смогут получить временный вид на жительство;

они будут иметь право продлить пребывание в Украине, даже если срок действия их паспортных документов истек;

отменено требование подавать медицинские справки и справки о несудимости для определенных категорий лиц”

уточнен порядок обжалования решений об отказе в иммиграции";

упрощена процедура получения разрешения на иммиграцию для членов семей иностранцев, погибших во время службы в рядах Вооруженных Сил, Нацгвардии или Государственной специальной службы транспорта.

Изменения уменьшают бюрократические барьеры и расширяют правовые возможности для тех, кто стоит бок о бок с украинцами в борьбе за свободу.

Ранее Кабмин упростил оформление паспортов для мужчин за границей . Речь идет о категории мужчин в возрасте 18-60 лет. Теперь мужчинам не нужно лично предоставлять военно-учетный документ.

Как все будет происходить? Подразделения госпредприятия «Документ» за границей самостоятельно проверяют статус военного учета в электронном реестре. В случае отсутствия данных лицо автоматически ставится на военный учет, а соответствующий документ создается в электронной форме.

Реклама

Более того, не нужно будет проходить медицинскую комиссию. Процедуры проверки осуществляются полностью автоматически, дополнительные действия от заявителя не требуются.