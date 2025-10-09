- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 8
- Время на прочтение
- 2 мин
Иностранцам, воюющим за Украину, упростили оформление документов: что изменится
В Украине изменили порядок оформления документов для иностранцев, воюющих в составе ВСУ.
Правительство приняло изменения в порядке оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны или помогают украинским военным. Нововведения также касаются членов их семей.
Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.
Постановление, разработанное Министерством внутренних дел, вступит в силу с 16 января 2026 — одновременно с законом об обеспечении права на приобретение и сохранение гражданства Украины.
Предусматривающие изменения
Согласно сообщению:
иностранцы и лица без гражданства, которые не менее шести месяцев помогали подразделениям Сил обороны в зонах боевых действий, смогут получить временный вид на жительство;
они будут иметь право продлить пребывание в Украине, даже если срок действия их паспортных документов истек;
отменено требование подавать медицинские справки и справки о несудимости для определенных категорий лиц”
уточнен порядок обжалования решений об отказе в иммиграции";
упрощена процедура получения разрешения на иммиграцию для членов семей иностранцев, погибших во время службы в рядах Вооруженных Сил, Нацгвардии или Государственной специальной службы транспорта.
Изменения уменьшают бюрократические барьеры и расширяют правовые возможности для тех, кто стоит бок о бок с украинцами в борьбе за свободу.
Ранее Кабмин упростил оформление паспортов для мужчин за границей . Речь идет о категории мужчин в возрасте 18-60 лет. Теперь мужчинам не нужно лично предоставлять военно-учетный документ.
Как все будет происходить? Подразделения госпредприятия «Документ» за границей самостоятельно проверяют статус военного учета в электронном реестре. В случае отсутствия данных лицо автоматически ставится на военный учет, а соответствующий документ создается в электронной форме.
Более того, не нужно будет проходить медицинскую комиссию. Процедуры проверки осуществляются полностью автоматически, дополнительные действия от заявителя не требуются.