Иностранцев зовут работать в Украину: какие "плюшки" для них готовят

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Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №16073, предусматривающий обновление правил трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства в Украине. Одним из ключевых предложений является введение единого разрешения на проживание и работу.

Об этом говорится в сообщении «Судебно-юридической газеты».

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Такой документ будет одновременно подтверждать право иностранца или лица без гражданства находиться в Украине и официально трудоустраиваться.

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В Украине хотят создать портал вакансий для иностранцев

Законопроект предусматривает запуск Единого государственного вебпортала трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства .

Через него украинские работодатели могут публиковать вакансии, на которые могут претендовать иностранцы. В свою очередь у кандидатов будет возможность просматривать предложения работы и подавать необходимые документы.

После получения предложения от работодателя иностранец сможет подать электронное заявление на получение единого разрешения непосредственно через портал.

Как будет работать система

Решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения будет принимать Государственная миграционная служба совместно с другими уполномоченными органами.

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В случае положительного решения, иностранец сможет получить визу и въехать в Украину. По прибытии и представлении оригиналов необходимых документов и биометрических данных ему оформят вид на временное проживание.

В то же время, правительство предлагает отдельно определить категории иностранцев и лиц без гражданства, которые будут иметь право на свободный доступ к украинскому рынку труда.

Для разных категорий иностранцев также планируется установить отдельные правила оформления вида на временное проживание.

Изменения предлагают внести, в частности, в законы Украины о занятости населения, правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, а также в законодательство о Едином государственном демографическом реестре.

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Законопроект №16073 должен пройти рассмотрение в Верховной Раде.

Как мы писали, Украину ожидает дальнейшее обострение дефицита рабочей силы . из-за войны, миграцию и демографический кризис количество людей на рынке труда сократилось примерно с 16 до 10 млн, а на одного работника уже приходится один пенсионер. Больше всего не хватает инженеров, строителей, технических и рабочих кадров — именно они будут особенно необходимы для восстановления Украины. В то же время зарплаты в вакансиях за год выросли на 17–20%. Кандидат экономических наук Алексей Позняк называет три способа преодоления проблемы: повышать производительность труда, привлекать к работе людей, которые сейчас не работают, и приглашать трудовых мигрантов

Известно, что из-за острого дефицита кадров киевские рестораны все чаще нанимают 16–17-летних работников. В то же время отсутствие официального оформления, четких договоренностей по стажировке и медосмотрам приводит к конфликтам и проблемам с выплатами. Один из таких случаев произошел с 17-летней официанткой, которой после стажировки и двух смен отказались выплатить деньги и чаевые. Эксперты отмечают: условия стажировки и оплаты должны быть четко определены заранее, а несовершеннолетние работники должны быть официально оформлены и иметь необходимые медицинские документы.

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