Иностранцы могут служить в ВСУ по новым правилам: детали изменений

ВСУ / © Getty Images

Правительство одобрило проект указа, расширяющий возможности прохождения военной службы для иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Теперь они могут заключать офицерские контракты и проходить службу в Государственной специальной службе транспорта.

Центры рекрутинга получили новый алгоритм специальной проверки для иностранцев. Процедуры заключения и продления контрактов, присвоения воинских званий и основания для увольнения нормированы.

Для женщин и мужчин, проходящих службу по контракту, установлены равные условия.

Благодаря новым правилам иностранцы смогут не только заключать контракты, но и продвигаться на офицерские должности. Это значительно расширяет возможности для желающих служить в украинской армии и укрепляет кадровый потенциал ВСУ.

Напомним, правительство Украины также утвердило проект закона, который вводит новые контракты для военнослужащих, отвечая на ключевые запросы общества. Система предусматривает заключение контрактов на четкий срок от одного до пяти лет и включает финансовые стимулы: ежегодные бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.

Нововведения также предусматривают социальные гарантии: военнослужащие, заключившие контракт на два-пять лет, получают право на отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Новые контракты будут доступны для солдат, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны, включая Вооруженные силы, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу и другие формирования. Право на заключение контрактов получат резервисты, мобилизованные военнослужащие и те, кто уже служит по контракту и желает его перезаключить.