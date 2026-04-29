Инспектор ГПСУ наводил удары по Киеву: СБУ разоблачила "крота" России

Инспектор ГПСУ наводил удары по Киеву

Реклама

В Службе безопасности Украину сообщили о задержании «крота» Главного управления разведки РФ. Он прокладывал врагу маршруты для воздушных атак по Киеву и Черниговской области. Задержанный оказался инспектором Государственной пограничной службы.

Военная контрразведка Службы безопасности и ДБР разоблачили очередного агента российских спецслужб в Силах обороны Украины. Задержанный агент оказался работником ГПСУ.

Реклама

Задержанный корректировал российские удары по Украине и прокладывал для врага маршруты воздушных атак на Киев и Черниговскую область. Украинца завербовали российские разведчики.

«Установлено, что фигурант прокладывал на гугл-картах маршруты для „безопасного“ движения российских ракет и ударных дронов „в обход“ украинской ПВО», — пишут в СБУ.

Во время служебных командировок подозреваемый фиксировал позиции радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп в Киевской и Черниговской областях.

Позже на электронных картах он отмечал маршруты, соединяющие локации украинского ПВО. Следовательно, он высчитывал их топографическую высоту на местности.

Реклама

Готовую информацию подозреваемый хранил на своем телефоне, чтобы затем передать куратору. Личность куратора уже удалось установить. Им оказался сотрудник российской военной разведки (ГРУ).

Российский агент дополнительно пытался отследить расположение подразделений БпЛА и энергетических объектов. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили намерения россиян и раскрыли завербованного агента именно в момент, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной «цели».

Во время обысков у работника ГПСУ был найден смартфон с подготовленным «отчетом» и координатами украинских объектов. «Крот» получил подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога.

Реклама

Новости партнеров