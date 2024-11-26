Инстаграм-гадалка выманила у жительницы Винницы более 450 тысяч гривен: за что она отдала такие деньги

Мошенница из Луцка обманом получила от жительницы Винницы значительную сумму денег, уверяя, что поможет ей «снять порчу»

Жительница Винницы стала жертвой интернет-аферистки. В социальной сети Instagram злоумышленница выдавала себя за медиумку, предлагая свои магические услуги за оплату. Под предлогом "снятия порчи" она получила от потерпевшей более 450 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции.

Преступницей оказалась 22-летняя жительница Луцка. Следствие установило, что женщина убедила жителя Винницы в необходимости проведения специальных обрядов, якобы направленных на устранение негативного влияния. Благодаря манипуляциям и мошенничеству, ей удалось завладеть значительной суммой денег.

Полицейские Винницкого райуправления и оперативники ГУНП идентифицировали подозреваемую и задержали ее. Во время обыска удалось изъять только часть похищенных средств, поскольку остальные успела потратить.

Следователи сообщили женщине о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), предусматривающей до восьми лет заключения. В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения. Расследование продолжается под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры.

Напомним, в Днепре СБУ и прокуратура разоблачили преступную группу, терроризировавшую предпринимателей. Задержан ее лидер — депутат местного совета.

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