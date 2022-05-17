"Институция, пораженная империализмом и рашизмом": в Тернопольской области МП признали враждебным сообществом

В Монастыриске Тернопольской области Московский патриархат признали враждебным сообществом.

Отмечается, что таким образом местное самоуправление выразило свою позицию по поводу деятельности Московского патриархата.

Об этом в своем Facebook сообщил городской голова Монастыриска Андрей Старух.

"То, что на территории Монастыриской МТГ нет организаций Московского партрихата, не мешает нам, как проводниками общественных настроений, справедливо оценить этот враждебный институт. Приглашаю коллег к подражанию. Это наш фронт и мы обязаны "идти на вы". Называть белое белым, а правительственные филиалы РФ в Украине тем, что они есть", — говорится в его сообщении.

Мэр города обнародовал также решение исполкома. Он ссылается на закон о местном самоуправлении и военном положении. В решении отмечается, что "первоочередная задача МП в Украине — политическое влияние на сознание граждан Украины и русификация".

"Считать, что под названием (вывеской) любых учреждений Московского патриархата, который поддерживает войну против украинцев, в Украине действует институт враждебного, агрессивного, пораженного империализмом, авторитаризмом, великодержавным шовинизмом и рашизом сообщества россиян, правительство которого ведет С Украиной захватническую войну", — отмечают в документе.

Как сообщалось, в Конотопе Сумской области мэр Артем Семенихин запретил деятельность в городе Украинской православной церкви Московского патриархата. Такое решение он объясняет целью "недопущения раскола конотопской общины на религиозной основе".

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