Институт национальной памяти предлагает переименовать 183 населенных пункта

Значительная часть названий в этом списке касается населенных пунктов, приуроченных к советскому празднику Первого мая.

Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, которые содержат символику российской имперской политики и должны быть переименованы в соответствии с законом о "деколонизации топонимии".

Об этом говорится на официальном сайте учреждения, где можно скачать предлагаемый список.

В перечень, содержащий 183 названия, пока не вошли населенные пункты, расположенные на временно оккупированной территории Украины.

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Ни один населенный пункт, не соответствующий действующему законодательству, не обнаружен на территории только нескольких областей, в частности — Ивано-Франковской, Волынской и Черновицкой. В Тернопольской области в УИНП предлагают переименовать село Гвардейское (историческое название — Гниловоды), в Закарпатской — Пушкино, в Ровенской — село Московщина, во Львовской области — город Червоноград (бывший Кристинополь) и село Красное (бывшее Ляцкое).

Значительная часть названий в этом перечне касается населенных пунктов, приуроченных к советскому празднику Первого мая, которых во всех областях достаточно. Только в Киевской области таких сел с названием Первомайское и Первое Мая шесть.

“Этот перечень не исчерпывающий и будет дополняться. Обнародуя его, УИНП стремится содействовать громадам и органам местного самоуправления и обратить их внимание на те названия, которые содержат российскую имперскую символику в соответствии с законом”, — говорится в сообщении.

В УИНП также напомнили, что до 27 января 2024 года местные власти должны подать в Верховную Раду Украины свои предложения названий для тех населенных пунктов, которые подпадают под переименование в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" .

Напомним, ранее Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть возможное переименование города Запорожья, указывая на то, что название не может соответствовать лексическим нормам. После упорных дискуссий эта рекомендация была отменена.

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