Инструкция, чтобы получить денежную помощь переселенцам на карту ПриватБанка

Внутренне перемещенные лица могут получить социальную помощь от государства на карту ПриватБанка. Как это сделать – читайте в материале ТСН.ua.

Внутренне перемещенные лица могут получить от государства социальную помощь в размере 2 тысяч гривен на одного члена семьи, а также 3 тысячи гривен на одного ребенка. Эту финансовую помощь будут получать не только переселенцы, которые переместились из того региона, где идут активные боевые действия, но и те, кто просто переехал в пределах одной области или района.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, получить средства можно также и на карту этого банка.

Как получить социальную помощь для переселенцев на карту ПриватБанка?

Для получения средств сначала нужно стать на учет внутриперемещенных лиц. Сделать это можно, если обратиться в ЦНАП, орган социальной защиты населения или уполномоченного лица. Также обещают в ближайшее время добавить в этот список и портал "Действие".

После получения справки о пребывании на учете ВПЛ необходимо подать заявление (ЦНАП, органы социальной защиты населения, уполномоченное лицо) и указать счет, на который будет поступать финансовая помощь.

Чтобы деньги получать именно на карту ПриватБанка, нужно, при оформлении заявления на получение социальной помощи, указать номер счета, открытого именно в этом банке (IBAN карты). Вы всегда можете получить его онлайн без необходимости посещать отделение банка. Инструкция достаточно проста:

зайти на сайт "Приват24";

"Приват24"; совершить вход в свой профиль;

перейти в раздел "Кошелек";

далее выбрать нужную вам карту и нажать "Реквизиты";

в разделе "Способ пополнения карты" выбрать "Украинский банк" — там вы найдете всю необходимую информацию, включая IBAN.

В прессслужбе ПриватБанка также напомнили, что для всех желающих получить выплаты за март необходимо подать заявку до 14 апреля 2022 года.