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Инструкция, чтобы получить денежную помощь переселенцам на карту ПриватБанка

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Инструкция, чтобы получить денежную помощь переселенцам на карту ПриватБанка

Как получить денежную помощь переселенцам на карту ПриватБанка

Внутренне перемещенные лица могут получить социальную помощь от государства на карту ПриватБанка. Как это сделать – читайте в материале ТСН.ua.

Внутренне перемещенные лица могут получить от государства социальную помощь в размере 2 тысяч гривен на одного члена семьи, а также 3 тысячи гривен на одного ребенка. Эту финансовую помощь будут получать не только переселенцы, которые переместились из того региона, где идут активные боевые действия, но и те, кто просто переехал в пределах одной области или района.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, получить средства можно также и на карту этого банка.

Как получить социальную помощь для переселенцев на карту ПриватБанка?

Для получения средств сначала нужно стать на учет внутриперемещенных лиц. Сделать это можно, если обратиться в ЦНАП, орган социальной защиты населения или уполномоченного лица. Также обещают в ближайшее время добавить в этот список и портал "Действие".

После получения справки о пребывании на учете ВПЛ необходимо подать заявление (ЦНАП, органы социальной защиты населения, уполномоченное лицо) и указать счет, на который будет поступать финансовая помощь.

Чтобы деньги получать именно на карту ПриватБанка, нужно, при оформлении заявления на получение социальной помощи, указать номер счета, открытого именно в этом банке (IBAN карты). Вы всегда можете получить его онлайн без необходимости посещать отделение банка. Инструкция достаточно проста:

  • зайти на сайт "Приват24";
  • совершить вход в свой профиль;
  • перейти в раздел "Кошелек";
  • далее выбрать нужную вам карту и нажать "Реквизиты";
  • в разделе "Способ пополнения карты" выбрать "Украинский банк" — там вы найдете всю необходимую информацию, включая IBAN.

В прессслужбе ПриватБанка также напомнили, что для всех желающих получить выплаты за март необходимо подать заявку до 14 апреля 2022 года.

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