Инструкция, которая поможет отличить вражескую технику от украинской

Государственной службой специальной связи и защиты информации была опубликована инструкция, которая поможет отличить украинскую и российскую военную технику. Об этом в материале ТСН.ua.

На странице Госспецсвязи в социальной сети Facebook была опубликована инструкция, которая поможет гражданам Украины отличать украинскую технику от техники оккупанта. Основные отличия:

российская военная техника имеет болотную или темно-болотную окраску (иногда – трехцветную);

украинская техника имеет темно-зеленую окраску (ближе к оливковому цвету) в виде "пикселя".

Также на кузове техники кафиров есть признаки, указывающие, куда именно она направлялась или направляется:

на Херсон - косая линия на кузове;

на Харьков - метка "Z" (также такую ​​метку имеет Росгвардия (кадыровцы):

сейчас такую ​​технику часто можно увидеть по направлению к Киеву из-под Сум;

подразделения на Краматорск и Славянск - треугольник;

мобильный резерв – круг.

Если вы заметили вражескую военную технику с вышеописанными признаками, сразу сообщайте о ее передвижении в ВСУ. Также в Вооруженных Силах Украины просят снимать видео передвижения такой техники и распространять их в социальных сетях по тегу #війна_проти_україни.

По возможности ВСУ просит уничтожать технику врага разными способами. К примеру, коктейлями Молотова.

Снимать передвижение украинской военной техники нельзя ни в коем случае.