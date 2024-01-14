Инструкция не помогла: на Одесчине задержали уклонистов-фолловеров Telegram-канала "проводников"

В Одесской области пограничники задержали четырех граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу в Молдову по указаниям Telegram-канала. Беглецов задержали в городе Татарбунары.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Как рассказали в ГПСУ, жители Киевской, Одесской и Сумской областей нашли Telegram-канал с советами о незаконном выезде в Молдову.

"Ценовая политика консультационных услуг для такого путешествия составляла от 3 до 5 тысяч долларов США. Получив инструкцию к действиям, мужчины прибыли в населенный пункт в контролируемом приграничном районе и ожидали дальнейших указаний. Но, благодаря реализации информации пограничных оперативников, путешествие фолловеров telegram-канала из "интересным" названием завершилось в пограничном подразделении", — говорится в сообщении.

В отношении задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дальнейшую судьбу мужчин будут решать в суде.

Напомним, Арахамия сообщил, когда проект о мобилизации будет внесен в Совет.

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