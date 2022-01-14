"Инструмент гибридной войны": в СБУ объяснили внезапный всплеск массовых "заминирований" в Украине

Последние сообщения о "заминированиях" были фейковыми.

Волна псевдоминирований, всколыхнувшая в последние дни Украину, может иметь российский след и быть инструментом гибридной агрессии Москвы.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УНИАН.

Он объяснил, что сообщение о псевдоминировании является распространенным инструментом в условиях гибридной агрессии, которую РФ не один год ведет против Украины.

"В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины. В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а имеют целью создать напряжение и панические настроения в обществе", — сказал спикер Службы безопасности.

В СБУ призвали граждан сохранять спокойствие, а журналистов - тщательно проверять информацию о так называемых "заминированиях", ведь распространение фейков способствует реализации враждебных специальных информационных операций.

"Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в пределах своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений", — добавил Дехтяренко.

Между тем в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности говорят, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что военные специалисты предлагают главе Кремля Владимиру Путину варианты "в случае ухудшения ситуации вокруг Украины".

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