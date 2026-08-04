Инсульт не стал препятствием для ВЛК: в Полтавской области проверят резонансную мобилизацию

Мобилизация (иллюстративное фото) / © ТСН

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Министерство обороны с требованием проверить обстоятельства мобилизации мужчины в Полтавской области, который, по словам его матери, перенес инсульт, имел хронические заболевания и был исключен из военного учета.

Об этом омбудсмен сообщил в соцсетях.

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Случай был рассмотрен во время заседания Временной следственной комиссии, посвященного соблюдению прав человека в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Полтавской области. Участие в заседании принял представитель омбудсмена в регионе Владислав Носенко.

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По словам матери мобилизованного, ее сын косил траву возле своего дома, когда к нему подошли представители ТЦК и СП. Женщина утверждает, что к мужчине применили физическую силу, после чего его мобилизовали.

Она также сообщила, что сын ранее был исключен из военного учета, перенес инсульт и имел проблемы с сердцем. Несмотря на это, военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе.

Мать предоставила копии документов, подтверждающих исключение мужчины из военного учета. Соответствующий статус также отображался в приложении «Резерв+».

Представители омбудсмена приняли дело в работу. В Министерство обороны направили официальный запрос с требованием предоставить информацию об основаниях прохождения мужем ВЛК, изменении его военно-учетного статуса и законности призыва.

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«Требую предоставить официальную информацию и документальное подтверждение оснований прохождения мужем ВЛК, изменения его статуса военного учета, законности решения о призыве во время мобилизации, а также подтверждение прохождения им военной службы», — заявил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что практика "бусификации" должна быть окончательно прекращена, а обстоятельства каждого такого случая должны проверяться на основании фактов, доказательств и норм законодательства.

Официальные результаты проверки и позиции Министерства обороны в этом случае пока не обнародованы.

Напомним, ранее во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки сообщили о смерти военнослужащего в служебном помещении Первого отдела Яворивского РТЦК и СП в Мостиске. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

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