Интенсивность обстрелов Харькова с территории России уменьшилась – Синегубов

Россияне все реже атакуют Харьков с территории России.

В ночь на 7 июня удары по городу не зафиксированы. Благодаря работе ЗСУ противнику стало гораздо сложнее достигать Харькова.

Об этом сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

"Да, интенсивность обстрелов действительно уменьшилась. Наши Вооруженные Силы работают в этом направлении, и врагу все труднее наносить удары по Харькову", – констатировал глава Харьковской ОВА.

В то же время, несколькими днями ранее была атака дронами-камикадзе "Шахед", поэтому расслабляться нельзя. Сигнал воздушной тревоги раздается в городе регулярно, игнорировать его не стоит.

Кроме того, враг продолжает беспощадно бить по приграничным населенным пунктам, разрушая гражданскую инфраструктуру. Оккупанты бьют из артиллерии, авиации и других видов вооружения.

Так, 28 июня захватчики ударили по Волчанской общине. Обстрел унес жизни трех мужчин.

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