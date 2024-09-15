Интенсивные ливни в Украине: синоптики предупредили о значительных осадках 16-17 сентября (карта)

Накануне в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

Метеорологи сделали предупреждение об изменении гидрологической ситуации в Украине.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил об этом 15 сентября.

16-17 сентября, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирету ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 8 часов. 15 сентября.

Карта: Украинский гидрометеорологический центр

В местах прохождения интенсивных ливней будет происходить формирование значительного склонового и местного стока.

Заметим, что зеленым цветом на карте отмечена зона без негативных последствий.

Между тем, 15 сентября днем и вечером в Винницкой, Одесской и Житомирской областях ожидают грозы. Синоптики сообщили о сильных дождях в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Одесской областях.

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