Интересная локация для фото: фермеры Одещины создали на поле огромный герб Украины

Герб претендует на звание самого большого в Украине.

На трассе Киев-Одесса фермеры создали огромный герб Украины и надпись "Свитанок". Локация расположена вблизи села Новые Маяки.

Видео фермер изложил в своем тектоке.

Фермеры создали самый большой герб Украины

"Так что, девушки! Забываем о тех початках, о том подсолнечнике. И бежим фотографироваться у самого большого герба Украины", — заметил фермер.

Напомним, фермер из Кировоградщины Алексей Цокалов подарил ВСУ 18 машин – как собственных, так и восстановленных из состояния металлолома.

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