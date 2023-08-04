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Интересная локация для фото: фермеры Одещины создали на поле огромный герб Украины

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
616
Время на прочтение
1 мин
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Интересная локация для фото: фермеры Одещины создали на поле огромный герб Украины

Самый большой герб Украины/Скриншот с видео

Герб претендует на звание самого большого в Украине.

На трассе Киев-Одесса фермеры создали огромный герб Украины и надпись "Свитанок". Локация расположена вблизи села Новые Маяки.

Видео фермер изложил в своем тектоке.

Фермеры создали самый большой герб Украины

Фермеры создали самый большой герб Украины

"Так что, девушки! Забываем о тех початках, о том подсолнечнике. И бежим фотографироваться у самого большого герба Украины", — заметил фермер.

Напомним, фермер из Кировоградщины Алексей Цокалов подарил ВСУ 18 машин – как собственных, так и восстановленных из состояния металлолома.

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Дата публикации
Просмотры
616
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