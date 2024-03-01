Интересный способ: в Одесской области мужчина залез на дерево, чтобы "спастись" от ТЦК

Шаг мужчины может показаться изобретательным и, скорее, отчаянным.

В Одесской области мужчина изо всех сил пытался убежать от представителей ТЦК. Лучшим местом для тайника, как ему показалось, оказалось дерево.

Об этом пишет "Инсайдер UA".

Мужчина залез на дерево, чтобы спастись от ТЦК

Очевидно, что такая идея вызвала недоумение у военных ТЦК. На кадре видно, как они звонят кому-то по телефону, наверное, чтобы поделиться инцидентом и решить, как освобождать беглеца.

Ранее житель Одессы утверждал, что во время отдыха получил "33 повестки"

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