Интересы государств ЕС по делу о зерновом споре с Украиной будет представлять Еврокомиссия

В состав делегации ЕС вошли эксперты из Польши, Словакии и Венгрии.
Европейская комиссия будет представлять интересы Польши, Венгрии и Словакии в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО).
Об этом сообщило польское издание PAP.
"Во вторник принято решение, что страны ЕС в споре в ВТО будет представлять Европейская комиссия. В состав делегации ЕС вошли эксперты из Польши, Словакии и Венгрии", — цитирует PAP источник.
В сообщении указывается, что в скором времени в Швейцарии начнется рассмотрение жалобы Украины против Польши, Венгрии и Словакии по поводу запрета на экспорт украинского зерна.
Кроме того, издание указывает, что, по словам неназванных европейских дипломатов, открытие процедуры в ВТО «закрывает для Украины другие каналы диалога» по этому делу.
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина будет решать с Польшей проблемы экспорта зерна.
Кроме того, мы ранее информировали, что у Дуды заявили, что "Польша не будет навязываться, если Украина не захочет дружить".
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