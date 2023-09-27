Интересы государств ЕС по делу о зерновом споре с Украиной будет представлять Еврокомиссия

В состав делегации ЕС вошли эксперты из Польши, Словакии и Венгрии.

Европейская комиссия будет представлять интересы Польши, Венгрии и Словакии в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщило польское издание PAP.

"Во вторник принято решение, что страны ЕС в споре в ВТО будет представлять Европейская комиссия. В состав делегации ЕС вошли эксперты из Польши, Словакии и Венгрии", — цитирует PAP источник.

В сообщении указывается, что в скором времени в Швейцарии начнется рассмотрение жалобы Украины против Польши, Венгрии и Словакии по поводу запрета на экспорт украинского зерна.

Кроме того, издание указывает, что, по словам неназванных европейских дипломатов, открытие процедуры в ВТО «закрывает для Украины другие каналы диалога» по этому делу.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина будет решать с Польшей проблемы экспорта зерна.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Дуды заявили, что "Польша не будет навязываться, если Украина не захочет дружить".

Читайте также: