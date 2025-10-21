Интернаты превратились в маркетплейсы жен для уклонистов — детали

Интернаты превратились в маркетплейсы: как уклонисты ищут женщин с инвалидностью для женитьбы

Во время полномасштабного вторжения возникли мужчины, желающие избежать мобилизации, ищут себе жен с инвалидностью. Очень часто таких «невест» ищут в специализированных интернатах или реабилитационных центрах.

Об этом заявила Галина Курило — директор украинского офиса международной организации Disability Rights International, которая занимается защитой прав детей и людей с инвалидностью, пишет hromadske.

По ее словам, такие интернаты стали «маркетплейсом жен».

«В 2022 году я столько запросов получила! Мне писали: „Ты же работаешь с людьми с инвалидностью. Помоги найти“. Кто-то говорил, что будет содержать женщину за свои средства, кто-то говорил, что будет платить, но кое-кто и такого не предлагал», — говорит эксперт.

По ее словам, некоторые такие женихи считают, что такие предложения — это хорошо, потому что женщина может выйти из интерната. В конце концов, в интернатах женщин с интеллектуальной инвалидностью действительно плохое отношение — их нередко насилуют, заставляют делать аборты, или принудительно стерилизуют, о чем идет речь в полной статье «Громадського».

По словам Курило, одна из проживающих в интернате женщин с инвалидностью просила ее помочь оформить над ней опекунство. Потенциальная опекунка хотела потом женить на ней своего сына и так помочь ему «откосить» от армии.

Когда Галина проверила документы, оказалось, что мужчина еще даже не расстался с женой. Этой семье не удалось оформить документы на опеку.

