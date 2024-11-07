Интернет-любовь привела в тюрьму: жителя Харьковщины осудили за работу на врага

Женщина начала манипулировать харьковчанином под видом "романтических отношений".

В мае 2024 безработный житель г. Дергачи Харьковской области познакомился с девушкой через сайт знакомств. Она оказалась "журналисткой", которая якобы рассказывала "правду" о полномасштабном вторжении на Харьковщине.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Она просила помочь и передать ей места дислокации украинских военных и техники в Дергачах.

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Харьковчанин, погрузившись в интернет-любовь, обходил город и скрыто осуществлял фотофиксацию мест базирования Сил обороны.

Правоохранители разоблачили мужчину в июне 2024 года. Приговора он ждал, находясь под стражей. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары рашистов и готовившего поджоги военных авто в Днепре.

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