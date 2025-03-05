Интернет-мошенник "обчистил" военного на 100 тысяч гривен: подробности схемы (фото)

Военный перешел по фишинговой ссылке от злоумышленника в социальной сети.

В Черниговской области Интернет-мошенник завладел деньгами бойца ВСУ в размере 100 тыс. грн. Следователи Нежинского райуправления полиции подготовили для злоумышленника обвинительный акт.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

В ходе досудебного расследования удалось выяснить, что в мае 2023 года житель Нежина в сговоре с неизвестным сообщником прислал военному фишинговую ссылку в социальной сети.

Далее злоумышленник установил параметры онлайн-банкинга потерпевшего и полные реквизиты его платежной карты. После этого фигурант провел многоэтапное перечисление денег с карты военного на свои счета. В общей сложности таким образом с карты бойца было незаконно выведено 100 тыс. грн.

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Впоследствии мошенник часть полученных денег – более 10 тыс. грн – снял наличными в одном из нежинских банкоматов и потратил по собственному усмотрению.

Следователи завершили досудебное расследование и составили обвинительный акт по статье о мошенничестве, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему. Максимальное наказание за такое преступление – пять лет тюрьмы.

Материалы уголовного производства по обвинительному акту переданы прокурору Нежинской окружной прокуратуры для направления в суд.

В Черниговской области Интернет-мошенник завладел деньгами бойца ВСУ в размере 100 тыс. грн/Фото: Национальная полиция

В Черниговской области Интернет-мошенник завладел деньгами бойца ВСУ в размере 100 тыс. грн/Фото: Национальная полиция

К слову, мошенники выманили у жительницы Одесской области 3 млн грн, которые она получила в качестве государственной компенсации за гибель сына-военного.