Интернет-мошенника, незаконно использовавшего бренд ТСН, привлекли к уголовной ответственности

Впервые в Украине интернет-аферист был привлечен к уголовной ответственности за незаконное использование бренда ТСН.

В сентябре стало известно о беспрецендентном случае — Печерский районный суд Киева вынес приговор по делу об мошенничестве и незаконном использовании бренда телеканала 1+1 и ТСН в частности, привлек нарушителя к уголовной ответственности сроком на 5 лет лишения свободы с испытанием.

Злоумышленник с сообщниками рекламировали в социальных сетях свои услуги по инвестициям в криптовалюту и обманывали доверчивых граждан, завладев их деньгами. При этом они использовали имидж и репутацию телеканала 1+1 и ТСН, создавая ряд фейковых роликов и новостных сюжетов для привлечения новых вкладчиков.

Благодаря совместным действиям 1+1 media, адвокатов Smartsolutions и правоохранителей сначала удалось задержать одного из главных фигурантов, получавшего 400 000 грн от очередного инвестора. Впоследствии поймали и других злоумышленников. Всего же в группе было 10 человек, а их жертвами чаще всего становились люди, оказавшиеся в тяжелых ситуациях. В конце концов все фигуранты дела оказались на скамье подсудимых.

Расследование установило, что в результате деятельности мошеннической группы гражданам Украины был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен.

"Приговором Печерского районного суда, один из фигурантов, признавший свою вину и возместивший потерпевшим людям пропорциональную часть нанесенного ущерба, был приговорен к условному лишению свободы на 5 лет с испытательным сроком в 3 года. Мы удовлетворены этим приговором и ожидаем вынесения подобных приговоров относительно аналогичных". фигурантов, участников преступной группы", – рассказал Виталий Волошин, адвокат компании Smartsolutions.

Заместитель генерального директора 1+1 media по правовым вопросам и руководитель Инициативы "Чистое небо" Вячеслав Миенко говорит, что, к сожалению, такие случаи не единичны. В основном мошенники используют торговые марки 1+1 media, образы ведущих, айдентику телевизионных передач для того, чтобы распространять фейковую информацию.

"Бренды 1+1 media и ведущие наших телеканалов являются лидерами мнений, следовательно, они формируют доверие аудитории и, соответственно, мошенники этим пользуются, продвигая нарративы, позволяющие выманивать деньги у людей. Это явление ужасно опасно и, кроме того, что оно имеет" социальное негативное влияние, еще и наносит ущерб репутации компании. Однако верю, что эта ситуация станет показательной для всех интернет-мошенников, которые все еще надеются, что их деятельность пройдет незамеченно", — прокомментировал Вячеслав Миенко .

В свою очередь, в 1+1 media призывают критически относиться к любой информации, проверять первоисточник и в случае обнаружения фейка – сообщать о таких случаях.

"Формирование культуры медиаграмотности в обществе — одна из задач 1+1 media и Инициативы "Чистое небо". Соответственно, совместно с партнерами мы продолжим делать полезные дела и доносить важную информацию до миллионов украинцев", — резюмировал заместитель генерального директора 1+1 media по правовым вопросам и руководитель Инициативы "Чистое небо" Вячеслав Миенко.

Детальнее – в сюжете ТСН по этой ссылке.

Справка:

Напомним, 1+1 media входит в инициативу "Чистое небо", которая продолжает активную антипиратскую деятельность и помогает фиксировать правонарушения совместно с компетентными органами. Инициатива создана летом 2013 с целью развития в УАнете легального аудиовизуального продукта и борьбы с ресурсами, распространяющими контент с нарушением права интеллектуальной собственности. ИКН насчитывает более 20 участников и партнеров, среди которых крупнейшие игроки медиарынка Украины.