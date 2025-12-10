Интернет может подорожать в десять раз: новый закон заставит платить "как в Европе"

Мобильный Интернет / © Associated Press

В Украине принят и подписан президентом новый закон, который устанавливает жесткие требования к скорости мобильного Интернета (до 100 Мбит/с) и обязывает провайдеров обеспечить 100 часов автономности сетей во время блэкаутов. Хотя нововведения должны улучшить качество связи, эксперты предупреждают: из-за необходимости массовых инвестиций в оборудование ценник на Интернет может вырасти в десять раз, достигнув европейского уровня.

Об этом говорится в статье издания «Минфин».

Что предусматривает закон №4670-IX о мобильном Интернете?

Как объяснял в ноябре первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, закон №4670-IX вводит ряд важных изменений в сфере мобильного Интернета. Первой ключевой новацией стали обновленные стандарты скорости.

«Скорость — это требование, а не обещание. Ранее операторы могли декларировать теоретическую скорость. Теперь количество мегабит (до 100 в секунду — ред.) станет официальным показателем качества, которого компании будут обязаны придерживаться», — отметили в Минцифры.

Это означает, что реальные параметры Интернета операторы должны будут гарантировать, а не просто указывать в рекламных материалах.

Второе изменение — возможность для абонентов самостоятельно «тестировать» качество мобильного Интернета. Полученные данные регулятор будет анализировать для быстрого выявления «слепых зон» и обязательства операторов устранять проблемы. В Минцифры сообщили, что систему мониторинга уже готовят к запуску.

Третье нововведение — возобновление плановых проверок соблюдения лицензионных условий. Власти ожидают, что это заставит мобильных операторов активнее развивать инфраструктуру, включая отдаленные населенные пункты.

Четвертым пунктом законом закреплено действие национального роуминга и после завершения военного положения. То есть украинцы и в дальнейшем смогут переключаться между доступными сетями в чрезвычайных ситуациях.

Параллельно в Украине уже действует требование по автономной работе сетей не менее 100 часов в случае перебоев с электричеством — это одна из самых масштабных инфраструктурных норм для провайдеров.

Хотя для пользователей такие изменения должны принести улучшения, эксперты предостерегают: Интернет может подорожать.

Пользователи получают право тестировать качество Интернета

В ноябре Верховная Рада Украины окончательно приняла законопроект №12094, который меняет правила в сфере электронных коммуникаций. После подписи президента документ вступил в силу. Вокруг норм законопроекта были непубличные споры. По информации источников «Минфина», мобильные операторы пытались замедлить его принятие из-за невыгодных для них положений.

В пояснительной записке указано, что закон нужен для согласования украинского законодательства с европейским и повышения качества связи.

«Получение большого количества данных о качестве связи… позволит проводить детальный мониторинг и определять локации, где результаты измерений не соответствуют установленным показателям качества», — говорится в записке.

Для этого и предусмотрены краудсорсинговые измерения — когда качество связи будут фиксировать сами потребители. Как говорится в документе: «Это позволит регулятору электронных коммуникативных услуг получить более широкое представление… и проводить качественные точечные проверки».

Фактически украинцы теперь смогут прямо передавать регулятору данные о том, что «мобильный Интернет не тянет», а государство будет иметь основания оперативно реагировать.

Новые стандарты скорости Интернета

В законе прописное важное нововведение — скорость мобильного Интернета. Хотя конкретные цифры еще должны определить отдельными актами, ориентироваться предлагают на европейский стандарт — до 100 Мбит/с. Это значительное повышение, ведь предыдущая норма требовала всего 2 Мбит/с.

Такие показатели позволяют без проблем играть в онлайн-игры, смотреть видео в высоком качестве и работать с тяжелыми файлами. Для обычного пользователя достаточно и 20-30 Мбит, но операторы все равно должны будут гарантировать более высокий уровень.

В законе №4321 также предусмотрено ускорение выделения земли под базовые станции (от шести до трех месяцев) и возможность разворачивать передвижные станции.

Работа связи во время блэкаутов

В пояснительной записке к закону отмечается, что «предлагается предусмотреть возможность национального центра… выдавать распоряжение о предоставлении услуг национального роуминга» в экстренных условиях.

То есть постоянный национальный роуминг после войны станет временной опцией — будет применяться только в случае чрезвычайных ситуаций.

Главное юридическое управление парламента высказало замечание: новые правила фактически отменяют «отсрочки» для операторов, введенные в начале войны.

Там предостерегли: «Это противоречит принципам статьи 58 Конституции Украины», и такая коллизия в будущем может быть обжалована в суде.

Вырастут ли тарифы на Интернет?

Глава парламентского подкомитета Сергей Штепа объяснил, что цель закона — повысить качество связи по всей стране.

«Уверен, что результаты должны увидеть мы все… Операторы будут расширять сеть и устанавливать дополнительные базовые станции», — сообщил он.

Компания Ookla уже сейчас измеряет скорость операторов. «Киевстар» в 2023 году демонстрировал лучшие результаты — более 42 Мбит/с в Одессе и около 35 Мбит в Киеве и Львове. Lifecell и Vodafone имели более низкие, но сравнимые показатели.

Главная проблема — резкое падение скорости вне крупных городов. На это влияет количество базовых станций, нагрузка на сеть, качество оборудования пользователя и соответствие частот.

Государство сможет требовать от операторов повышения инвестиций в сеть, что теоретически улучшит покрытие. Но эксперты предупреждают: за это в итоге заплатят абоненты.

«Новый закон вносит правки в законодательство относительно всех провайдеров. Рекомендую узнать у магистральных провайдеров, сколько стоят реальные 100 Мбит, потому что предоставить каждому такую скорость — не проблема технического характера, проблема в том, готовы ли украинцы за нее платить в десять раз больше, чем сейчас», — отметил полтавский предприниматель Игорь Петриченко.

Он пояснил, что для провайдера главная статья расходов — покупка трафика и модернизация оборудования.

Петриченко также скептически оценивает идею массовых измерений пользователями.

«Что потребитель будет мерить смартфоном? Пропускную способность своего вай-фай-роутера на старом стандарте, который и так больше 40 Мбит не пропустит, а учитывая фон соседних устройств, не факт, что и 20», — сказал он.

Эксперты прогнозируют: если контроль станет жестче, Интернет может подорожать «до уровня Европы» — то есть до 2000-3000 грн в месяц (сейчас пакеты стоят 200-300 грн). Это особенно отразится на мелких провайдерах, которые часто используют технологию PON с сотней абонентов на одном порту — для модернизации придется покупать оборудование на 10 Гбит.

«Дело в том, что та же технология PON, где на одном канале может „висеть“ и 120 абонентов, лучше работает при блэкаутах, хотя и немного ограничивает скорость Интернета. Ethernet с отдельным каналом для каждого абонента не ограничивает скорость, но уже ведет себя в условиях перебоев с электричеством», — пояснил руководитель компании-провайдера «Дарницькі мережі» Владислав Кучеренко.

Доплата за автономность

Отдельная статья расходов — требование автономной работы сети 100 часов.

«Это очень много, нужна закупка новых батарей, генераторов (которые нужно постоянно заправлять). В результате возрастет себестоимость услуги. К тому же оборудование постоянно выходит из строя», — пояснил Кучеренко

Он приводит пример: в прошлом году компания приобрела батареи на 24 часа автономности, но во время массовых отключений они работали только 14 часов, а часть вообще сломалась. Новое оборудование подорожало вдвое — от 150 до более 300 тыс. грн.

По словам руководителя компании «Дарницькі мережі», наценка за автономность у каждого провайдера будет разной.

«Все зависит от вложений в оборудование и количества абонентов. Скажем, крупный провайдер с миллионом абонентов может ограничиться ростом тарифа на 2-3 гривны. А мелкий, у которого до тысячи абонентов, существенно повысит ценник», — сказал Кучеренко.

Он добавил, что из-за конкуренции часть малых операторов может не выдержать финансовой нагрузки и уйти с рынка.

К слову, в начале ноября сообщалось, что украинские мобильные операторы (Киевстар, Vodafone, lifecell) почти полностью обеспечили базовые станции аккумуляторами и генераторами. Среднее время автономной работы станций составляет 6-10 часов, в зависимости от модели и нагрузки. Операторы отмечали, что ключевые станции продолжат работу, но покрытие будет значительно меньше. Компании также увеличили резервные мощности, усилили инженерные службы и тестируют альтернативные источники энергии.