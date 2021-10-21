Интернет-провайдер IPnet по случаю своего 20-летия запустил новый гигабитный тариф

Работу на рынке интернет-услуг Киева компания начала еще в 2001 году.

Летом 2021 года один из лидеров телекоммуникационных услуг компания IPnet отметила свое двадцатилетие.

Работу на рынке интернет-услуг Киева компания начала еще в 2001 году. За это время из локального районного интернет-провайдера IPnet вырос в один из крупнейших операторов и технологического лидера на рынке телекоммуникаций не только столицы. Неизменно высокое качество услуг и сервиса, стабильность сети, современные технологические решения, широкий перечень дополнительных услуг и постоянное внимание к потребностям и проблемам пользователей обеспечила IPnet репутацию надежного оператора и партнера.

Основные услуги, которые компания предоставляет своим пользователям:

скоростной бесперебойный доступ к Интернет в Киеве

просмотр 178 телеканалов в цифровом качестве видео и звука на любом устройстве Smart TV, Android TV, ноутбуке, смартфоне или планшете.

просмотр любимых программ в записи с TV-АРХИВ до 72 часов эфира

просмотр премьер и кинохитов в премиальном пакете VIP

подписку сервиса Megogo для наслаждения коллекцией лучших фильмов

подписку сервиса Megogo Спорт для ценителей крупнейших футбольных турниров континента Лиги Чемпионов и Лиги Европы, рейтинговых боксерских поединков и других значимых спортивных событий

услуги Мобильной связи

услуги охранных систем и видеонаблюдения квартиры в онлайн режиме.

Настоящий Гигабитный Интернет Всего за 20 грн/мес

Интернет-провайдер IPnet.

Перечень полезных сервисов для онлайн-доступу к контенту, а также для безопасности дома и комфорта пользователей постоянно расширяется и совершенствуется.

IPnet гордится своими достижениями, темпами развития и безупречной репутацией среди своих пользователей и партнеров, многие из которых остаются с компанией в течение 20 лет.

В качестве подарка к своему юбилею для новых пользователей компания IPnet подготовила и запустила новый акционный гигабитный тариф "IPnet 20 лет".

Стабильный доступ к интернет со скоростью 1000 Мбит в секунду, акционное подключение к сети IPnet, круглосуточная техническая поддержка 7 дней в неделю, размер абонплаты менее чем стоимость чашки кофе - всего 20 гривен / месяц в течение всего активного периода, эти выгоды привлекают внимание новых абонентов.

А также в рамках акционного предложения для улучшения качества доступа к интернет у вас дома, IPnet предлагает обновить свой роутер на современный TP Link Archer C5 pro оформив рассрочку на пять месяцев. Роутер TP Link Archer C5 pro отличается высокой скоростью, надежным стабильным сигналом, плавным переключением сигнала при перемещении по дому, увеличенной зоной покрытия, поддержкой большого количества устройств.

Для максимального удобства контроля подключенных сервисов и услуг, заказа новых, быстрой и легкой оплаты, каждый абонент в любое время может воспользоваться своим персональным онлайн-кабинетом по адресу my.ipnet.ua.

Получи максимум с надежной и современной телекоммуникационной компанией IPnet!

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