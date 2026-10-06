Интернет в Украине подорожает: на сколько вырастут тарифы в 2026 году

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Россия бьет по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре Украины, заставляя провайдеров тратить больше на восстановление и резервирование сетей. В результате это может отразиться на стоимости Интернета для абонентов.

О возможном росте расходов и тарифов рассказал директор провайдера «Паутина» Александр Арутюнян. Подобные прогнозы озвучивают и представители других компаний отрасли.

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Россия атакует дата-центры Украины: какие объекты уже уничтожены и повреждены

Только в течение сентября 2026 года российские удары пришлись на ряд ключевых дата-центров и телекоммуникационных узлов в Киеве и других регионах Украины. Часть объектов была повреждена, некоторые уничтожены. Среди них:

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MiroHost.

Cityhost.

Crazy Network.

Паутина.

UTELS.

Киевстар.

Домонет, Киев, Faust.

Де Ново.

Etherlink.

Datagroup/DVL.

COSMONOVA.

Vodafone Украина.

КВЦ «Парковый».

ОМЕГА ТЕЛЕКОМ.

dline.ua.

Дата-центр — это специализированное помещение или комплекс зданий, где расположено большое количество серверов, сетевого оборудования и систем хранения данных. Именно через дата центры проходит основной интернет-трафик: здесь хранятся сайты, облачные сервисы, базы данных государственных учреждений, банков, провайдеров и крупных компаний.

Поэтому повреждение или уничтожение такого объекта может влиять не только на работу отдельной компании. Провайдерам приходится переносить оборудование, восстанавливать поврежденные узлы, прокладывать резервные маршруты и создавать дополнительные точки подключения для сохранения стабильного доступа к сети.

«После атак компаниям приходится увеличивать расходы по резервированию инфраструктуры и восстановлению сетей. Речь идет, в частности, о строительстве дублирующих маршрутов, установке дополнительного оборудования и размещении узлов связи в разных локациях», — сказал Александр Арутюнян.

На что провайдеры тратят деньги и почему дорожает интернет

Одна из самых больших статей дополнительных затрат — персонал. Из-за большего количества аварий и ремонтов провайдерам требуются дополнительные инженеры, монтажники и аварийные бригады.

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«Из-за увеличения количества аварийных ситуаций нам приходится расширять штат. В некоторых компаниях количество работников уже выросло на 20–30%», — отметил Арутюнян.

Еще одна статья расходов — резервное питание. Генераторы и аккумуляторы нуждаются в средствах не только на закупку, но и на топливо и обслуживание. Дополнительно провайдеры тратятся на прокладку новых оптических линий и аренду помещений для оборудования.

«Прокладка одного километра оптического кабеля на 24-36 волокон стоит около 100 тысяч гривен, а на сложных участках — 150-250 тысяч», — пояснил Арутюнян.

Всё это увеличивает себестоимость услуг. По оценкам отрасли, расходы на обслуживание одного абонента могут возрасти на 20–80 грн в зависимости от региона. Соответственно, на ту же сумму могут повыситься ежемесячные тарифы на фиксированный интернет.

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Напомним, ранее мы сообщали, что связь в Украине может исчезать на пол дня из-за ударов РФ по инфраструктуре. Украинцам посоветовали, как подготовиться к таким сценариям и что делать, чтобы оставаться на связи при отключении электроэнергии.

Кроме того, Россия уничтожила еще один крупный дата-центр в Киеве, что повлекло за собой перебои со связью в столице. Эксперты предупреждают, что такие атаки могут повторяться и вызывать новые перебои в работе интернета в регионах.

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