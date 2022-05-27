Интернетом от Starlink в Украине пользуются уже более 150 тысяч человек – Федоров

Интернетом от Starlink в Украине пользуются уже более 150 тысяч человек – Федоров

На сегодняшний день в Украине работают более 10 тыс. терминалов Starlink и спутниковым Интернетом пользуются уже более 150 тысяч человек.

В частности, благодаря Starlink восстанавливают Интернет на многих деоккупированных территориях Украины.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Я верю в то, что это будущее – спутниковый Интернет. Я уверен, что он будет у нас как базовая функция и в смартфоне, и дома, и в автомобилях. То есть это будет уже через несколько лет, возможно, больше чуть-чуть. Это будет уже норма жизни", – рассказал Федоров.

Также читайте Школа в Киевской области получила Starlink для возобновления учебного процесса

"Поэтому мы очень хотели, чтобы SpaceX начали сотрудничать в Украине. К сожалению, война ускорила этот процесс и сегодня у нас более 10 тысяч Starlink уже работает в Украине. Более 150 тысяч человек пользуются терминалами Starlink. Но мы вели коммуникацию и до этого, чтобы компания открыла офис в Украине. И сейчас уже зарегистрирована компания в Украине, и очень скоро будет открыт офис", – сообщил министр.

Он отметил, что соответствующая технология очень активно используется в Украине для того, чтобы поддерживать базовую критическую инфраструктуру, чтобы дополнительные резервы имели энергетическая и медицинская сферы.

"Ну, и кстати, многие деоккупированные территории восстанавливают Интернет благодаря Starlink. Потому что это возможность подключить башни операторов, фиксированный Интернет к Starlink и сделать так, чтобы большое количество людей получили Интернет", — рассказал Федоров.

Отметим, что в настоящее время Starlink в Украине бесплатный. Терминалы Starlink обеспечивают высокоскоростной Интернет в городах по всей Украине (скорость на прием около 150 Мбит/с), в том числе и в регионах, подвергшихся катастрофическим разрушениям в результате авиаударов и обстрелов оккупационными российскими войсками, сообщили в ITC.ua.

Терминалы в большинстве своем работают для объектов социальной инфраструктуры – это школы, больницы, сельские советы, пожарные части.

После освобождения городков Киевской и Черниговской областей мобильные операторы начали восстанавливать связь именно с помощью Starlink. Кабельные Интернет-провайдеры также полагаются на Starlink.

Напомним, 27 апреля в Украине было зарегистрировано представительство Starlink.

Как жители Ирпеня самостоятельно восстанавливают город

Читайте также: