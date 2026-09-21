Интерпайп начал новый сезон профориентационной программы для студентов

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Промышленная компания Интерпайп начала третий сезон профориентационной программы для студентов. Первая встреча в рамках «Недель с Интерпайпом» состоялась в Днепровском профессиональном колледже энергетических и информационных технологий, рассказали в компании.

Во время мероприятия инженеры, технологи и квалифицированные рабочие Интерпайп рассказывали о своей работе, карьерном пути и отвечают на вопросы молодежи без шаблонных презентаций и официальных речей.

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Кроме того, специалисты компании обычно проводят бизнес-игру, во время которой участники могут примерить на себя разные профессиональные роли, принимать рабочие решения и увидеть, как специалисты разных направлений взаимодействуют между собой на производстве. Первое мероприятие сезона собрало 130 студентов, в дальнейшем планируются новые встречи.

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Интерпайп системно развивает техническое образование в Днепре с 2019 года. За это время компания реализовала ряд образовательных и профориентационных проектов, создала современные учебные пространства и организовала технические соревнования. Сегодня все эти инициативы работают как единая система, помогающая молодежи лучше понять профессии и возможности в промышленности.

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