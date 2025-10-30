Интерпайп Пинчука открыл уникальный реабилитационный центр для ветеранов

Реклама

«Сегодня на предприятиях Интерпайпа в Днепре, Никополе и городе Самар работает 209 ветеранов. Три четверти из них – наши мобилизованные работники, которых компания поддерживала в течение службы. После демобилизации они вернулись к нам, и мы благодарны им за доверие. Четверть ветеранов мы наняли уже после увольнения из армии. И с каждым годом войны количество ветеранов в штате компании растет. Каждый из этих людей нуждается в адресной поддержке в физиологическом и психологическом обновлении. В новом центре мы можем формировать гибкую индивидуальную программу реабилитации для каждого защитника, сейчас у нас работающего, а также для тех, кто присоединится в будущем», — отметил операционный директор Интерпайп Андрей Коротков.

Центр поддержки ветеранов бесплатно обслуживает демобилизованных и мобилизованных сотрудников компании, а также членов их семей. Все услуги предоставляются на одной локации, обустроенной с учетом физического и психологического состояния военных и ветеранов. Если сотрудник находится в другом городе, компания организует бесплатный транспорт.

«Мы работаем с ветеранами с 2014 года и по опыту знаем: процессы восстановления после участия в боевых действиях очень сложны и продолжительны. В будущем минимум каждый десятый сотрудник компании будет иметь такой опыт, поэтому для нас чрезвычайно важным было построить хаб, который будет эффективно помогать не менее тысячи экс-защитников одновременно. Строя Центр поддержки ветеранов, мы старались учесть каждую деталь – цвет стен, конструкцию мебели, отсутствие порогов, эффективные релакс-зоны. Все продумано так, чтобы посетители чувствовали себя в безопасности и чтобы им было комфортно», — отметила директор поликлиники Интерпайп Татьяна Каптелова.

В настоящее время в центре работают врачи-реабилитологи, психологи, психотерапевт и массажист. При необходимости для работы привлекаются другие специалисты. Для детей обустроена отдельная локация с сухим бассейном и песочным столом.

Параллельно с физическим и психологическим восстановлением, компания обеспечивает ветеранам юридическое сопровождение, при необходимости подбирает новое рабочее место и предлагает программы переобучения. По внутренней статистике компании, 81% ветеранов остается работать в Интерпайпе после демобилизации.