Интерпайп Пинчука выстроил систему адаптации ветеранов: что лежит в основе

В компании объясняют: чтобы ветеран вернулся, работодатель должен быть рядом с момента мобилизации.

«Мы как работодатель не появляемся в жизни сотрудника после демобилизации, мы — рядом с первого дня службы. Корпоративная патронатная служба помогает в армии каждому своему сотруднику — и контрактнику, и мобилизованному — с амуницией, техникой, в случае необходимости предоставляет медицинское, психологическое и юридическое сопровождение, дополняется им. доверие к работодателю», — отмечает Людмила.

Первые механизмы адаптации в Интерпайпе фактически формировались вместе с самими защитниками. Возвращавшиеся с фронта работники давали обратную связь, тестировали различные подходы и предлагали изменения. Таким образом сформировали комплекс мер, которые помогают адаптироваться и внутренним (мобилизовали, работая в компании, получали помощь во время службы), и внешним (присоединились к компании уже после демобилизации) ветеранам. Последние попадают в дружескую к ветеранам среду, это упрощает адаптацию и повышает готовность пользоваться программами медицинской, психологической и юридической поддержки, учиться и пробовать себя в новых профессиях.

В настоящее время двое из пяти ветеранов Интерпайпа имеют группы инвалидности. Реинтеграция потерявших здоровье защитников — особый вызов для промышленного предприятия. Учитывая специфику производственного процесса, работа на заводах требует хорошего состояния здоровья по соображениям охраны труда и техники безопасности. В таком случае демобилизованному работнику предлагают рабочие места, соответствующие текущему физиологическому состоянию, или, учитывая имеющиеся навыки и опыт, адаптируют функциональное поле или график работы, также предлагают обучение на средства компании при необходимости. Например, токарь становится технологом, потому что после тяжелого ранения и сложного лечения физически тяжело работать «на ногах»; дефектоскопист перестает работать посменно на производстве, концентрируется на обучении коллег профессии и работает только днем; машинист крана из-за ограничений по здоровью не может работать на высоте, поэтому ему предложили переучиться на оператора ЧПУ.

В Интерпайпе подчеркивают, рано или поздно большинство украинских мужчин будут иметь статус ветерана, поэтому каждый бизнес должен наработать релевантные для себя механизмы адаптации, которые сможет масштабировать в дальнейшем.