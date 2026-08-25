«Интерпайп» предлагает ветеранам новые должности, если из-за ранения невозможно вернуться на довоенное рабочее

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Украинская промышленная компания «Интерпайп» реализует программу по реинтеграции ветеранов, которая предусматривает лечение, реабилитацию, вовлечение в групповые поддерживающие активности и постепенное возвращение к рабочему процессу, пишет OBOZ.

«Независимо от причин увольнения со службы человек не возвращается сразу на работу. Сначала – расширенный медицинский осмотр и лечение в корпоративной поликлинике. Если нужно, физическая и психологическая реабилитация в Центре поддержки ветеранов, который создала компания. Также ветеран может обратиться за консультацией по выплатам и оформлению статусов корпоративному юристу», — рассказывает издание.

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Для более быстрой реинтеграции каждых ветеранов и их семей компания проводит поддерживающие мероприятия, на которых они могут пообщаться между собой. Такие мероприятия планируют вместе с психологами, потому что это часть психологического обновления. Это может быть ипо- или канистотерапия, рыбалка, катание на яхтах, чайная церемония.

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Отдельный важный этап – это возвращение ветерана на работу. В компании отмечают, что не все могут вернуться на свое довоенное рабочее место после ранений. «В таких случаях руководители заводов вместе с HR-специалистами и координаторами патронатной службы подбирают ветерану другое рабочее место, которое отвечало бы его опыту, знаниям и карьерным планам. Опытный работник может стать линейным руководителем или перейти на инженерную должность», — пишет издание.

В публикации упоминается история Анатолия Вербецкого. У мужчины был боевой опыт еще во время АТО. В 2022 году с первых дней полномасштабной войны защищал страну. Во время одной из боевых задач его позиция была расстреляна из танка. Анатолий получил многочисленные тяжелые ранения, много месяцев был прикован к постели, прошел длительное лечение и реабилитацию, в том числе за границей. До войны мужчина работал токарем. Однако вернуться на свою работу не смог, но знание, опыт и образование позволили ему стать инженером-технологом в родном цехе.

«Мы понимаем, что в будущем у двух из трех мужчин будет боевой опыт, поэтому уже сейчас разработали модель реинтеграции ветеранов, которая позволяет вернуть человека в гражданскую жизнь, ведь просто вернуться с фронта мало», — отмечает директор по коммуникациям Интерпайпа Людмила Новак.

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