Интерпол объявил беглого олигарха Жеваго в международный розыск

В 2019 году Жеваго объявили в розыск по Украине.

Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады Украины III-VIII созывов в международный розыск по требованию ГБР.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований в четверг, 15 июля.

В ГБР напоминают, что 27 сентября 2019 экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО "Банк" Финансы и Кредит ", организовал растрату 113 млн долларов США этого финансового учреждения.

"Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка", — говорится в сообщении.

После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

Отметим, что ГБР не указало фамилии. Известно, что владельцем обанкротившегося банка "Финансы и Кредит", а также нардепом был Константин Жеваго.

Напомним:

27 сентября 2019 года Государственное бюро расследований Украины заочно вручило подозрение экс-нардепу и бизнесмену Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растраты и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

экс-нардепу и бизнесмену Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растраты и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит". А 9 октября 2019 года бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине.

Уже в декабре суд избрал бывшему народному депутату Константину Жеваго меру пресечения в виде заочного содержания под стражей.

меру пресечения в виде Сам он обвинения отвергает, и говорит, что махинации без его ведома проводили тогдашние менеджеры банка. В то же время на допросы в ГБР он не являлся и сейчас находится за пределами Украины.

Суд разрешил арестовать экс-нардепа Жеваго, подозреваемого в растрате имущества банка "Финансы и кредит"

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