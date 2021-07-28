"Интерсити" Киев-Запорожье опаздывает на три часа, обратный рейс также отправится с задержкой

"Интерсити" Киев-Запорожье опаздывает на три часа, обратный рейс также отправится с задержкой

У "Интерсити" обнаружили техническую неисправность.

В среду, 28 июля, поезд "Интерсити" сообщения Киев-Запорожье задерживается на три часа.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В 16: 20 со вспомогательным локомотивом поезд отправился из-под Синельниково в Запорожье. Ориентировочное время задержки — 3:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обратный рейс Запорожье — Киев также отправится с задержкой. Новое время отправления будет объявлено по станции Запорожье.

"Укрзализныця" извиняется за неудобства и призывает внимательно следить за обновлениями на табло вокзала и на официальных каналах перевозчика", — говорится в сообщении.

Напомним:

26 июля из-за аварийного отключения напряжения в электросети ряд поездов отправлялся из Киева с задержкой.

А на прошлой неделе поезда массово опаздывали из-за непогоды, бушевавшей на всей территории Украины.

Новости Украины: "Укрзалізниця" сообщила о задержании 15 поездов - время опоздания до 3-х часов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку