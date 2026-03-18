"Интерсити" с пересадкой: нужно ли доплачивать за билет Киев-Харьков

Билеты на Интерсити / © УНИАН

Пассажирам, путешествующим между Киевом и Харьковом с пересадкой, не придется покупать дополнительные билеты. Стоимость поездки включает весь маршрут, независимо от количества пересадок.

Об этом сообщили в «Укрзализныце» в комментарии «РБК-Украина».

В УЗ пояснили, что если пассажир заранее приобрел билет по направлению Киев — Харьков или в обратном направлении, никаких доплат во время пересадки не предусмотрено.

«Дополнительные билеты покупать не нужно. Билет покрывает полную стоимость поездки по выбранному маршруту», — отметили там.

Даже в случае изменений в логистике или необходимости пересадки пассажиры могут пользоваться одним билетом без дополнительных затрат.

Что происходит с железнодорожным сообщением

Железнодорожная инфраструктура подвергается регулярным атакам со стороны России. Это влияет на графики движения и может принуждать изменять маршруты поездов.

В частности, 14 марта дрон попал в пассажирский поезд в Сумской области. Там обошлось без жертв, пассажиры были эвакуированы.

В тот же день удар потерпел пригородный поезд в Харьковской области. Тогда пострадали машинист и его помощник

Ранее, 12 марта, была атакована железнодорожная инфраструктура на Сумщине, в результате чего повреждены локомотивы и колеи.

А 8 марта беспилотник атаковал поезд Киев-Сумы.

Также ранее говорилось, что «Укрзализныця» отменила прямые скоростные поезда в Харьков. УЗ уже рассказала об альтернативе доставки граждан, которые успели приобрести билеты на отмененные прямые рейсы. В частности, пассажиры рейса №723 Харьков-Киев, отправление которого планировалось 18 марта в 13:12 из Харькова, получили уведомление с объяснением ситуации.