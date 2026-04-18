«Интерсити» столкнулся с тепловозом в Винницкой области: подробности (фото, видео)

Поезд УЗ. / © alexander.kava/Facebook

Дополнено новыми материалами

В субботу, 18 апреля, в Винницкой области столкнулись "Интерсити+«, который направлялся в Перемышль, и тепловоз. Инцидент произошел на станции Браилов.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«В Винницкой области на станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом „Интерсити+“ сообщением Киев — Перемышль», — говорится в сообщении.

В поезде находились 576 пассажиров. Они и железнодорожники не пострадали. В настоящее время их разместили на станции. За ними уже следует подменный поезд. Пока в компании координируют усилия, чтобы максимально сохранить пересадки.

«Железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно и минимизировано задержку поезда», — отмечают в УЗ.

Случай с аварией на железной дороге будут расследованы.

Дата публикации 15:46, 18.04.26

Авария из «Интерсити+». / © Труха

Как сообщалось, в начале апреля в Харьковской области грузовик врезался в пассажирский поезд. Авария с участием поезда сообщением «Харьков — Полтава» произошла возле станции Коломак на переезде.