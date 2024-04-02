Intersport – детям Героев: во Львове состоялся настоящий олимпийский праздник

Около 60 заинтересованных в спорте детей, подопечных Благотворительного фонда "Дети Героев" в возрасте от 5 до 17 лет, родители которых погибли в результате полномасштабной войны в Украине, приняли участие в Олимпийском празднике с участием известных украинских спортсменов.

"Поверь в себя так, как мы верим в тебя" - слоган, ставший главным лейтмотивом проекта и спортивного действа для детей погибших Героев. Многократные чемпионы и призеры Олимпийских игр разных лет, чемпионы мира и Европы, победители международных и всеукраинских соревнований на собственном примере рассказали детям о тех качествах, которые им будут необходимы для успехов в спорте. А спортивные викторины, движки, эстафеты с мячом добавили детям положительных, ярких, незабываемых эмоций.

«Вы никогда не знаете, как сильны вы, пока не сделаете шаг вперед», - сказал в свое время Майкл Джордан. И именно для того, чтобы раскрыть потенциал и вдохновить на достижения своих личных и больших побед детей, потерявших родителей во время войны, мы начали социально-спортивную инициативу «Intersport – Детям Героев». Первое мероприятие прошло в Intersport во Львове, куда были приглашены подопечные фонда и спортсмены НОК. В рамках этого мероприятия Intersport исполнил спортивные мечты каждого ребенка. Глаза детей на празднике светились счастьем. Мечтаем, чтобы именно таким было их детство – спортивным и счастливым. Потому что спорт – это путь, который учит побеждать!» - отметила Юлия Максименко, директор Intersport Украина.

В завершение олимпийского праздника известные спортсмены вручили подарки, о которых дети мечтали: велосипеды, самокаты, спортивные костюмы, кроссовки, мячи, наборы для игры в бадминтон, волейбол, теннис, роликовые коньки, боксерские перчатки, гантели, фитнес снаряжение, наплеч. . Спортивные мечты детей помогли реализовать Эпицентр и Intersport.

Компания "Эпицентр" продолжает помогать детям! Подарки, о которых они только мечтали, стали для многих из них полной неожиданностью. Велосипеды, самокаты, бутсы, футбольные мячи – все, что поможет реализовать их спортивные и жизненные мечты, мы с радостью подарили детям. Будем и дальше поддерживать детей и продолжим такие спортивные встречи в других городах Украины», – отметила Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО «Эпицентр К» в сфере коммуникаций, рекламы, связей с общественностью и СМИ.

Участники проекта признались, что теперь знают, как начать свою спортивную карьеру и если очень захотеть, то можно достичь самых высоких вершин.

"Каждый ребенок заслуживает счастья и возможности реализовать свои мечты. Проект Intersport – Детям Героев – это вклад наших партнеров в то, чтобы подарить детям погибших Героев веру в себя, радость и вдохновение. По собственному опыту мы знаем, что такие меры положительно влияют на общее самочувствие детей, поэтому нам нужно достаточно ресурсов, чтобы иметь возможность и дальше поддерживать детей в таком же русле, – сказала Татьяна Новицкая, СЕО БФ “Дети Героев”.

К мероприятию также присоединилась большая группа известных олимпийцев Украины, среди которых серебряный призер Олимпийских игр-2008 Юрий Сухоруков (пулевая стрельба), чемпион и многократный призер чемпионатов мира и Европы Виталий Вергелес (гребли), участники Олимпийских игр Роман Бондаруккульова Дукач (санный спорт), Владимир Гоза (трудная атлетика), Роман Бундз (гребли), мастера спорта международного класса по шаровой стрельбе Анастасия Немец, Владимир Пастернак, Святослав Гудзий, Глеб Кигитов, София Пакликовская, участники IV зимних Юношеских Олимпийских и 2024 года санкари Андрей Муц, Александр Олещенко, Дарья Некотенева, а также игроки ведущего гандбольного клуба «Галичанка», представители НОК Украины, председатель отделения НОК Украины во Львовской области Юрий Турянский.

Intersport – компания, которая помогает людям находить свое место в спорте и предоставлять наилучшие решения для этого. С началом войны, Intersport Украина активно помогает и поддерживает детей. Зимой компания передала 5966 единиц качественной зимней одежды и обуви детям, потерявшим родителей из-за войны — на общую сумму более 12 млн. гривен.