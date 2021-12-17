Интервальное голодание: что есть, когда и как, чтобы похудеть и быть здоровым

Интервальное голодание: что есть, когда и как, чтобы похудеть и быть здоровым

Тренды бывают не только в моде, но и в питании. Особенно когда это касается разнообразных диет. Перед новым годом многие женщины пытаются похудеть, поэтому пробуют разные варианты: не едят после 6, ограничивают себя в количестве калорий. В последнее время очень популярно интервальное голодание. Отзывы об этом методе неоднозначны. Поэтому ТСН.ua разобрался, что это такое, какие виды и кому не стоит рисковать.

Интервальное голодание – что это

Это система интервального питания, когда человек чередует период голодания с периодом еды. Также его называют фастингом. При этом можно есть практически любые виды продуктов и блюд (с разумным подходом). Главное придерживаться конкретных временных рамок.

Многие люди сегодня выбирают именно интервальное голодание. Как результат можно не только похудеть, но и вывести из организма токсины, повысить самооценку. Интересно, что этот метод применяли уже очень давно, как действенный способ улучшить работу мозга у военных.

Однако подходить к интервальному питанию, как и любому другому виду голодания, нужно с умом. Этот метод подходит только полностью здоровым людям. Поэтому, если вы сомневаетесь, лучше предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.

Интервальное голодение: схема и основные виды / Pexels

Интервальное голодание: схема и виды

По словам диетолога-нитроцитолога из Клиники Доктора Василишина, Ольги Полюхович, существует несколько основных видов интервального голодания. Все они отличаются временными рамками, когда можно употреблять пищу и когда нет.

Схема интервального голодания любого вида одинакова: сутки или неделю нужно разделить на определенные промежутки времени. В одно время человек может есть что угодно, а в другое разрешается пить воду, зеленый или травяной чай.

Диета 16 на 8 (или 8 на 16)

Этот вид интервального голодания считается самым популярным. Если вы выбрали диету 8 на 16, то вам можно есть в течение 8 часов в сутки, а вот следующие 16 часов нужно голодать.

Диетолог предлагает разделять прием пищи в этом случае на три части: обязательный завтрак, обед и ужин. Перекусы не требуются, ведь при правильном распределении в диете 16 на 8 человек будет чувствовать себя сытым. Часы голода и еды можно распределить самостоятельно. Но планируйте ужин не позднее 20:00 вечера.

Диета (интервальное голодание) 14 на 10

Этот вариант подходит большей части людей, потому что его тяжело именовать суровым ограничением в питании. Ведь 14-часовая пауза в приеме пищи – это обычная система, которой должен соблюдаться каждый человек. По словам врача, если вы хотите быть здоровыми и чувствовать себя хорошо, следует выбрать именно этот вариант.

Интенсивное голодание 24 на 0

Это довольно радикальный способ очищения организма и похудения, когда человек в сутки голодает между приемом пищи. Например, если вы в 8.00 утра позавтракали, то следующий прием должен быть не раньше, чем через 24 часа. К этому виду интервального голодания нужно тщательно готовиться, а еще лучше проводить его только под наблюдением врача.

Голодание интервальное - диета 2 на 5

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Этот метод отличается от других тем, что здесь на промежутки времени делится не сутки, а целую неделю. Очень важно не превышать количество калорий во время этого вида интервального голодания. Схема довольно проста. Нужно два дня подряд употреблять только 500-900 калорий, а в остальных 5 дней питаться, как обычно. Во время разгрузочного периода можно употреблять овощи, фрукты, молочную продукцию, белки, воду.

К примеру, первый день употребляете только фруктовые или овощные полосы. А на другой день уже можно пить нежирный кефир (не более 900 мл), есть гречку (около 300 г), фрукты и овощи (200 г и 300 г). А вот от сладостей и жирной пищи лучше отдохнуть.

Интервальное голодание: правила / Pexels

Интервальное голодание: правила питания

Интервальное голодание может быть полезным, но в некоторых случаях приносит организму и вред. Поэтому следует разумно и осознанно подходить к этой диете, советует диетология. Сначала нужно подготовиться. Например, несколько дней подряд готовить легкий ужин. Тело привыкнет и первые дни голодания пройдут с меньшим стрессом.

Конечно, не стоит забывать о сбалансированном питании. Если вы в течение 8 часов будете использовать одни бургеры, такой подход плохо повлияет на организм. Периодическое голодание может проходить по следующему рациону:

рисовая, гречневая, овсяная каша, кус-кус, булгур – 150-200 г;

яйца, рыба и легкое мясо (курятина) – не менее 200 г;

овощи – около 500 г;

фрукты – не менее 200 г.

Интервальное голодание имеет и другие правила. Врач рекомендует не забывать о здоровом сне, который должен длиться не менее 7 часов. Ложиться спать лучше до 23.00 вечера. Особенно это важно именно во время интервального голодания, когда организм и так истощен.

Диетолог также отмечает, что она рекомендует проводить интервальное голодание не чаще двух раз в месяц. А также осторожно и медленно выходить из режима, особенно если вы практиковали интенсивное голодание, как вот 24 на 0.

Интервальное голодание: доктор Эрик Берг о том, что нельзя делать

Интервальное голодание или фастинг – это метод, который подходит далеко не всем людям. Здесь нужно быть дисциплинированным и помнить об определенных правилах. Чтобы не совершить ошибок, следует изучить, что нельзя делать во время интервального голодания. Доктор Берг, автор трех бестселлеров о правильном питании и здоровом образе жизни, дает следующие советы:

не рекомендует практиковать диету 2 на 5, ведь организм не успевает адаптироваться к изменениям;

не стоит употреблять коллаген во время интервального питания;

не забывайте про электролиты и соль. Они не имеют калорий, но насыщают организм необходимыми макро- и микроэлементами;

после долгого голодания не рекомендуется сразу есть большие порции, ведь организм к ним не подготовлен.

Также интервальное голодание доктор Берг рекомендует совмещать с кето-диетой. Она отличается резким уменьшением потребления продуктов с высоким содержанием углеводов.

Интервальное голодание: противопоказания / pixabay.com

Интервальное голодание для похудения: кому не стоит рисковать

Противопоказаниями к этому методу питания являются: