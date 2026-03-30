Инцидент с дронами в Финляндии: Зеленский поговорил со Стуббом

Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский говорил с главой Финляндии Александром Стуббом. Говорили, в частности, о дронах на территории страны.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Безопасность Европы и дроны в Финляндии — детали разговора

Зеленский отмечает: Европе важно предметно координироваться.

«Именно так и поступаем с Алексом. Я проинформировал о встречах и переговорах на Ближнем Востоке и в регионе Залива, которые были у меня в эти дни. Уже есть стратегические договоренности, и наш вклад в безопасность и стабилизацию может быть значительным», — сказал он.

Как акцентировал Зеленский, сегодня безопасность — прежде всего.

«И сейчас, когда мир настолько дестабилизирован, ни дня нельзя терять: нужны совместные действия и общие результаты», — отмечает украинский лидер.

Речь также шла об инциденте с дронами, который недавно был на территории Финляндии.

«Одинаково мы видим с Алексом эту ситуацию. Всю необходимую информацию предоставляем. Спасибо!» — заключил Зеленский.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что на территорию страны залетели беспилотники, один из которых имеет украинское происхождение. По данным финских властей, дроны нарушили воздушное пространство страны, а один из них идентифицировали как украинский БпЛА типа Ан-196 «Лютий». Вероятно, беспилотники отклонились от курса из-за работы российских средств РЭБ. Власти заверили, что военной угрозы для Финляндии нет.