Инцидент с российским танкером Midvolga 2: в МИД Украины отреагировали

Атака на токер Midvolga 2

В МИД Украины отреагировали на инцидент с российским танкером, атаковавшим в Черном море. Наше государство отвергло обвинения РФ.

Об этом сообщает спикер МИД Украины Георгий Тихий.

«Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем какие-либо подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой», — утверждает он.

Кроме того, добавляет он, что маршрут из России в Грузию через СЭЗ Турции не имеет смысла и намекает на интересный нюанс.

"Россия, возможно, все это инсценировала", - завершает спикер МИД.

Напомним, морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море. По информации источника, танкеры могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции.

Атаки крайне недовольны в Турции. Мол, инциденты, произошедшие в их экономической зоне в Черном море, «создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе». В свою очередь, в Казахстане заявили: это «акт наносит ущерб двусторонним отношениям между Республикой Казахстан и Украиной».