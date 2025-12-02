- Дата публикации
Инцидент с российским танкером Midvolga 2: в МИД Украины отреагировали
Украина не причастна к удару по танкеру РФ в Черном море.
В МИД Украины отреагировали на инцидент с российским танкером, атаковавшим в Черном море. Наше государство отвергло обвинения РФ.
Об этом сообщает спикер МИД Украины Георгий Тихий.
«Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем какие-либо подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой», — утверждает он.
Кроме того, добавляет он, что маршрут из России в Грузию через СЭЗ Турции не имеет смысла и намекает на интересный нюанс.
"Россия, возможно, все это инсценировала", - завершает спикер МИД.
Напомним, морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море. По информации источника, танкеры могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции.
Атаки крайне недовольны в Турции. Мол, инциденты, произошедшие в их экономической зоне в Черном море, «создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе». В свою очередь, в Казахстане заявили: это «акт наносит ущерб двусторонним отношениям между Республикой Казахстан и Украиной».