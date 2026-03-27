Инцидент с силовой "мобилизацией" 60-летнего рыбака: как оправдываются в ТЦК

Задержание работника ТЦК на Волыни

В Волынском областном ТЦК и СП прокомментировали возбуждение уголовного дела против своего работника, который применил чрезмерную силу к 60-летнему мужчине во время попытки мобилизации. По информации ГБР, к мужчине, который рыбачил на озере, применили перцовый газ и электрошокер, в результате инцидента он получил перелом кости со смещением.

В комментарии военного ведомства опроверглиофициальную информацию, распространенную пресс-службой ГБР.

В частности, в областном ТЦК утверждают, что к потерпевшему не применяли электрошокер, а только перцовый газ. Причиной этого стал якобы отказ предоставить военно-учетные документы и агрессивное поведение 60-летнего мужчины, который не подлежит мобилизации.

Военные также опровергают информацию ГБР о переломе со смещением, который получил пострадавший после применения к нему силы.

«По новой информации пожилой мужчина в результате конфликта имеет накол кости (то есть трещину, неполный перелом, при котором нарушается целостность костной ткани, но обломки кости не смещаются — ТСН.ua) одного из пальцев руки, избиения или жестокого обращения с ним не было», — уверяют в Волынском областном ТЦК и СП.

В ведомстве утверждают, что во время инцидента гражданин нанес удар военнослужащему ТЦК и СП в лицо, в результате чего тот получил легкие телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

«По данному факту внесены сведения в ЕРДР. Досудебное расследование продолжается», — заявили в ТЦК.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило о задержании начальника группы одного из отделов Ковельского РТЦК и СП, которому объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 122 УК Украины — умышленное телесное повреждение средней тяжести. Суд избрал ему меру пресечения — домашний арест.

