Инцидент с ТЦК и членом кортежа Анджелины Джоли: стала известна личность водителя

Аджелина Джоли и водитель ее кортежа Дмитрий

Реклама

Водителем кортежа актрисы Анджелины Джоли, которого 5 ноября на Николаевщине остановили сотрудники ТЦК и СП, оказался 33-летний волонтер и тренер по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрий. По словам родственников, мужчина является офицером запаса со свежим заключением ВВК, но имеет хронический диагноз, ограничивающий его пригодность к военной службе.

Об этом рассказал брат Дмитрия — Евгений Пищиков, сообщает «Суспільне Кропивницкий».

По словам мужчины, Дмитрий был не охранником, а водителем в кортеже Джоли. Мужчина не проходил военную службу, но закончил военную кафедру в летной академии около 10 лет назад.

Реклама

«Он от общественной организации, он как сопровождение — показать, рассказать, как волонтер ехал с ним. Он не охранник Анджелины Джоли», — сказал Пыльщиков.

Мужчина утверждает, что брат не находился в розыске. По его словам, у Дмитрия заболевание спины, «что не может поворачиваться».

«Свежее ВВК 2025 года у него. Все документы и волонтерское удостоверение при нем было. Он пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения«, — рассказал брат.

Девушка Дмитрия, Юлия Лотицкая, отметила, что сейчас связаться с ним невозможно — телефон выключен, на сообщения не отвечает. Она отправилась на Николаевщину, чтобы лично узнать, что произошло.

Реклама

«Он мне вчера ближе к вечеру позвонил. Я перед этим несколько раз ему писала сообщения, он не отвечал. Потом я решила позвонить, у него был выключен телефон. И он через некоторое время звонил, сказал мне информацию, что в Николаевской области, Вознесенске, ТЦК. Что его задержали, он двигался вместе с кортежем. Ему предложили быть в сопровождении Анджелины Джоли и он согласился», — рассказала Лотицкая.

Она добавила, что Дмитрий является публичным человеком в Кропивницком и помогает военным.

«С начала полномасштабного вторжения непосредственно с военными работает, покупает им автомобили, организует постоянные сборы. У него пройдено свежее ВВК от июня этого года. Имеет диагноз «анкилозирующий спондилит" — это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает преимущественно суставы позвоночника», — рассказала девушка Дмитрия.

«Суспільне» со ссылкой на источники в Сухопутных войсках проинформировало, что один из водителей кортежа Джоли — гражданин Украины, офицер запаса, у которого возникли проблемы с военно-учетными документами.

Реклама

Мужчину пригласили в Южноукраинский ТЦК и СП для выяснения обстоятельств. По имеющейся информации, никакого конфликта между актрисой и представителями ТЦК не было — она лишь зашла в здание военкомата, чтобы воспользоваться уборной.

Что известно о визите Анджелины Джоли в Херсон и инциденте с ТЦК?

5 ноября стало известно, что Анджелина Джоли посетила Херсон, где побывала в нескольких больницах и провела время с украинскими детьми.

В Николаевской области кортеж актрисы остановили работники ТЦК и «пригласили» якобы охранника Джоли посетить военкомат для установления личности — такую информацию сообщили источники ТСН.ua в командовании Сухопутных войск ВСУ. Тем самым там опровергли сообщения о «силовом задержании» охранника. Ранее появились неофициальная информация, что мужчина является офицером запаса.

Источники также сообщили, что и сама Джоли побывала в ТЦК, но «заехала и попросилась в уборную». Собеседник подчеркнул, что «все в рамках закона», и проблемных вопросов не возникало.

Реклама

По данным источника ТСН.ua в Силах обороны Украины, охранник Джоли по состоянию на сейчас не мобилизован. Сообщается, что мужчину лишь «пригласили посетить ТЦК и СП» для установления личности, после чего он «спокойно уехал».