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Дата публикации
Категория
Украина
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Инцидент в Петропавловской Борщаговке: Генштаб сделал официальное заявление

Генеральный штаб ВСУ отреагировал на инцидент, произошедший 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Заявление Генштаба о событиях в Петропавловской Борщаговке

Заявление Генштаба о событиях в Петропавловской Борщаговке

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины официально отреагировали на инцидент, произошедший 2 ноября в поселке Петропавловская Борщаговка Киевской области. В военном ведомстве отметили критическую важность соблюдения законности, уважения к защитникам и недопустимости самосуда или подрыва доверия к армии.

Об этом говорится в заявлении Генштаба.

В Генштабе прокомментировали инцидент в Петропавловской Борщаговке

«В связи с событиями 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины считает необходимым отметить несколько принципиальных вещей. Украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества. Военная форма не лишает человека права на достоинство, безопасность и защиту от угроз, унижения и насилия. Уважение военнослужащего — не вознаграждение за безупречность. Это норма общества, которое ведет войну за собственное существование», — пишут в ведомстве.

Детали и обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются уполномоченными государственными инстанциями. По данным командования, Государственное бюро расследований уже возбудило уголовное производство, а Национальная гвардия вместе с Министерством внутренних дел инициировала внутренние служебные проверки.

Кроме того, к изучению дела привлекли Службу безопасности Украины и Офис военного омбудсмена.

Генштаб выступает за полную объективность и беспристрастность следствия.

«Выводы о наличии нарушений и ответственности конкретных лиц должны основываться на установленных фактах, а не на эмоциях, предположениях или публичном давлении. Право граждан требовать соблюдения закона безоговорочно. Но оно не дает никому права на самосуд, угрозы военнослужащим, препятствование их законной деятельности или создание угроз безопасности», — добавили в Генштабе.

В военном руководстве напоминают, что страна находится в состоянии изнурительной войны, где сотни тысяч военных ежедневно защищают государство на грани человеческих сил. Поэтому общество должно проявлять не только требовательность, но и высокую ответственность, эмпатию и поддержку тех, кто держит фронт.

В то же время в заявлении акцентировали, что военная служба неразрывно связана с дисциплиной и четким исполнением норм законодательства.

«Процесс присоединения к войску и возвращение военнослужащих после самовольного ухода из части должны осуществляться в соответствии с законом и с уважением к человеческому достоинству. В то же время, уклонение от исполнения воинской обязанности и самовольное оставление воинской части влекут предусмотренную законом ответственность».

Отдельное предупреждение сделали о безопасности военных в медиапространстве. Публикация любых данных о местонахождении бойцов, позволяющих врагу вычислить их дислокацию, создает прямую угрозу их жизни. Распространение подобной информации подпадает под статью 114-2 Уголовного кодекса Украины и влечет строгую уголовную ответственность.

В командовании также предостерегают граждан от подыгрывания вражеской пропаганде. Враг сознательно пытается раздувать любые внутренние споры, чтобы подорвать доверие украинцев к Силам обороны. В связи с этим военное руководство призывает не тиражировать непроверенные обвинения, не выносить поспешных публичных приговоров вместо правоохранителей и не использовать единичные случаи для клеймения всей украинской армии.

«Украинское войско является частью украинского общества, а не его противоположностью. Люди в военной форме защищают то же государство, те же семьи и те же права, которыми пользуются все граждане Украины. Соблюдение закона обязательно для всех. И государство должно быть одинаково принципиальным как в реагировании на возможные нарушения со стороны военнослужащих, так и в защите военных от противоправных действий, угроз и безосновательных обвинений».

Новые подробности инцидента в Петропавловской Борщаговке

Напомним, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал инцидент в Петропавловской Борщаговке, где собралось около 500 человек и было разбито три автомобиля. По его словам, из-за масштабной мобилизации мест постоянной дислокации и стационарных казарм для военных не хватает, поэтому временно используются другие арендованные помещения. В то же время он признал случаи превышения полномочий и подчеркнул, что никто не имеет права совершать произвол.

Особое внимание было обращено на возможную заранее спланированную провокацию. По словам чиновника, задержана женщина, которая в форме медика вместе с водителем на автомобиле «скорой» по меньшей мере за три дня до событий проводила разведку объекта. В ее телефоне нашли фотографии, материалы и переписки с определенными Telegram-каналами, которые массово распространяли эту информацию.

В то же время вся ситуация не сводится только к действиям провокаторов, поскольку она обнаружила серьезное напряжение в украинском обществе и проблемы, требующие решения. Все обстоятельства инцидента должны установить компетентные органы, а о задержанной женщине известно, что она спровоцировала беспорядки, распространив ложные слухи о «заложниках» и выдавая себя за врача.

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