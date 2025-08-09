- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 325
- Время на прочтение
- 1 мин
Инцидент во время мобилизации в Николаеве: в ТЦК объяснили ситуацию
Военнослужащие ТЦК установили, что мужчина находится в розыске и не имеет оснований для отсрочки.
Во время мероприятий оповещения по поводу мобилизации в городе Николаеве работники ТЦК применили физическую силу в отношении военнообязанного, которого остановили для проверки военно-учетных документов.
В Николаевском областном ТЦК и СП разъяснили ситуацию.
В ведомстве сообщили, что военнослужащие ТЦК установили, что мужчина находится в розыске и не имеет оснований для отсрочки.
«На законное требование предъявить военно-учетные документы гражданин отреагировал агрессивно — применил физическую силу к одному из военнослужащих ТЦК и СП», — говорится в сообщении.
В ответ военнослужащие вынуждены были применить «меры физического воздействия».
Доставку военнообязанного в ближайший ТЦК и СП обо ООЦМ осуществляли работники полиции.
«Дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются руководством Николаевского областного ТЦК и СП. По результатам проведенной работы будет дана правовая оценка указанным событиям», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Николаеве погиб мужчина, который убегал от полицейских и военнослужащих ТЦК.
Недавно в Николаевской области гражданские с битами и металлическими трубами напали на военных ТЦК и СП.